Athletico Paranaense vs. Bragantino EN VIVO ONLINE: ¿cómo ver la final de la Copa Sudamericana?

Athletico Paranaense vs. Bragantino EN VIVO se juega HOY, sábado 20 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora brasileña) en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Sudamericana 2021. El duelo podrás seguirlo vía ONLINE a través de las plataformas streaming de DirecTV Go y Star+ (Latinoamérica).

Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias de este encuentro a través de La República Deportes.

Athletico Paranaense vs. Bragantino: ficha del partido

Partido Athletico Paranaense vs. Bragantino ¿Cuándo juegan? HOY sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) 5.00 p. m. (Uruguay y Brasil) ¿Dónde juegan? Estadio Centenario de Montevideo ¿En qué canal? DirecTV Go y Star+.

La previa del Athletico Paranaense vs. Bragantino

¿A qué hora juegan EN VIVO Athletico Paranaense vs. Bragantino?

El partido Athletico Paranaense vs. Bragantino iniciará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Aquí podrás ver los horarios del duelo EN VIVO según tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver el Athletico Paranaense vs. Bragantino EN VIVO vía TV?

Para ver el Athletico Paranaense vs. Bragantino EN VIVO vía TV debes sintonizar la señal de DirecTV Sports. Conoce los canales de transmisión:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Athletico Paranaense vs. Bragantino ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Athletico Paranaense vs. Bragantino por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo ver ONLINE GRATIS el Athletico Paranaense vs. Bragantino vía Star+?

Para acceder a Star+ y ver el Athletico Paranaense vs. Bragantino, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tendrá Star+?

Star+ no solo contará con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tendrá contenido deportivo, ya que los suscriptores accederán a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tendrá disponible contenido de tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Posibles alineaciones del Athletico Paranaense vs. Bragantino

Bragantino: Cleiton, Aderlan, Fabricio Bruno, Leo Ortiz, Edimar,. Jadson, Eric Ramires, Praxedes, Artur, Ytalo, Cuello.

Athletico Paranaense: Santos; P. Henrique, T. Heleno, J. Ivaldo, Marcinho; Erick, Richard, Abner, Nikao; Terans y Bissoli.

Estadísticas del Athletico Paranaense vs. Bragantino