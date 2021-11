Alianza Lima, Cristal, Melgar y Cienciano presentaron demanda al TAS sobre Asamblea de Bases

En la previa de la primera final de la Liga 1, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano firmaron un comunicado donde señalaron que han presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) una demanda de nulidad contra los acuerdos tomados en la Asamblea de Bases Extraordinaria de la Federación Peruana de Fútbol del 22 de octubre de este año.

Los clubes involucrados en esta procedimiento legal “consideran que la modificación de estatutos de la FPF se ha realizado en un marco de irregularidades y circunstancia que no ajustan a derecho ”, motivo por el que las instituciones deportivas acuden al TAS.

Alianza Lima, Cristal, Melgar y Cienciano se pronunciaron en un comunicado en conjunto. Foto: Alianza Lima

Asimismo, el comunicado también señaló que presentarán sus argumentos con la finalidad de evitar que esas modificaciones se implementen. “Aprovechamos para manifestar que nuestras acciones obedecen a un genuino propósito de que el fútbol peruano se desarrolle en un marco de absoluta institucionalidad, legalidad y ética ”, finalizó el texto.

¿Cuál es la posición de Universitario de Deportes?

El club crema emitió un comunicado el 22 de octubre para señalar que no participaron en la Asamblea de Bases debido a que ellos consideran que es un acto nulo y sin fundamento. “Advertidas una serie de irregularidades y al no existir marco jurídico para convocar ni llevar a cabo dicha asamblea, no podemos participar en un acto nulo e insubsistente que podría tener consecuencias legales para los participantes ”, indicó.

Postura de Universitario de Deportes. Foto: Universitario

