¡Emotivo mensaje! Zubczuk tras su salida de Universitario: “Me enseñaste a amar estos colores”

La temporada para los cremas culminó el 31 de octubre con el triunfo ante Melgar; gracias a sus buenos resultados en las últimas fechas logró la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2022. Por tal motivo, la dirigencia merengue ya empieza a renovar y finalizar contrato con los jugadores de la plantilla para el próximo año.

Uno de los que no está en los planes del cuadro de Gregorio Pérez es el arquero Patrick Zubczuk. La suerte no lo acompañó, ya que sufrió lesiones durante la temporada. Asimismo, e l día de hoy se despidió del pueblo crema a través de sus redes sociales.

“Hoy me toca dar un paso al costado después de 12 años en el club. Soy un agradecido con Dios y con la vida por haber nacido crema y por permitirme ser parte de esta institución tan maravillosa desde mis inicios. ¡Gracias, Universitario! Me formaste, me enseñaste lo que significa los huevos y la garra crema, me enseñaste a amar estos colores con la pasión que merecen” , inició.

Zubczuk agradeció a todas las personas que conforman Universitario de Deportes. “Quiero agradecer a todos los que fueron parte de mi crecimiento y de tantas vivencias, empezando por el tío ‘Pajita’ y ‘Zapatito’ que siempre estuvieron ahí para nosotros, que llevan el trabajo más duro y que son la esencia del club, a todos los trabajadores del club que conocí desde que llegué”, agregó el guardameta.