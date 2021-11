Martín Liberman vuelve a responderle al ‘Checho’: “Sos un canchero y nadie te conoce”

No hay cuándo acabe. Otra vez el comunicador argentino Martín Liberman vuelve a ‘pelearse’ por Twitter con el exdelantero Sergio ‘Checho’ Ibarra. Ambos empezaron a discutir por los comentarios que el periodista había dado sobre el desempeño de Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors, a quienes calificó de “flojo” y “mediocre”, respectivamente.

Ante la publicación del ‘Checho’, donde menciona que defenderá al Perú y a los futbolistas blanquirrojos de cualquier “pedante” y le molesta que muchos insultos hacia él vengan de peruanos, Liberman respondió.

“Te insultan porque sos un falso patriota que no sabe nada de periodismo y cubre cosas innegables. Yo solo dije que Zambrano es “flojo” en Boca y te metiste donde nadie te llamó. El soberbio sos vos que maltratas a los twitteros y los bloqueas. Sos un canchero y nadie te conoce”, arremetió el periodista argentino.

Martín Liberman arremete contra 'Checho' Ibarra en Twitter. Foto: captura

Lejos de deja el tema ahí, Liberman prosiguió: “Volvés a mencionarme sin arrobarme y faltándome el respeto. La querés seguir para cambiar la imagen. Ayer vi las cosas que le contestas a los peruanos. Te sentís superior a todos. Tenes intereses creados. No sos objetivo Checho y sos un déspota”, decía el tuit del comunicador.

Tuit de Liberman en respuesta a la publicación del 'Checho' Ibarra. Foto: captura

Ante la respuesta de un tuitero peruano que le menciona que en el Perú sí conocen al ‘Checho’, el argentino tuiteó: “Fuera de Perú nadie sabe quién es. Yo no tengo idea de quién se trata. Eso no cambia nada. Él me faltó el respeto porque yo dije que los peruanos de Boca son flojos. ¿Quién se cree que es? ¿Qué intereses defiende?”, escribió.

Liberman afirma que fuera de Perú nadie conoce al 'Checho'. Foto: captura

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

La selección peruana se medirá ante Colombia el 27 de enero del próximo año en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El encuentro es válido por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 y será transmitido por Movistar Deportes. A partir de ahí, los dirigidos por Ricardo Gareca se enfrentarán a Ecuador, Uruguay y Paraguay.