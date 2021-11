Boca Juniors vs. Sarmiento: ¿qué canal transmite EN VIVO Liga Profesional Argentina?

Boca Juniors recibe a Sarmiento de Junín por una fecha más del torneo argentino. A partir de las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina) medirán esfuerzos colectivos en La Bombonera. El lateral derecho de la selección peruana, Luis Advíncula, se perfila como titular de cara al encuentro ha realizarse en Buenos Aires.

Conoce los datos del cotejo en esta nota, así como la actualidad de los equipos, la hora del partido y las posibles alineaciones que tendrán.

¿Cómo llega Boca Juniors?

En la presente liga, el Xeneize está sexto y tiene 33 puntos. En 20 juegos, ganó nueve, empató en seis y perdió en cinco. El total de goles que recibió fue 16. Anotó, en cambio, 24 tantos. Sin embargo, de cara a este enfrentamiento, Boca Juniors es el décimo peor local de 26 equipos. De las nueve contiendas que ha jugado en la Bombonera, apenas ganó en cuatro, empató en tres y perdió en tres.

¿Cómo llega Sarmiento?

El elenco de la provincia de Junín ocupa la décimonovena posición de 26 posibles. Ha ganado, en 20 partidos disputados, solo seis. Empató cinco y perdió en nueve ocasiones. El total de goles que recibió fue 26. Su anotación no es lejana a la de Boca Juniors, pues incluso solo está dos tantos por debajo del club mencionado (22). La suerte de Sarmiento de visita es negativa al ser el sexto peor, con apenas 1 victoria.

Boca Juniors vs Sarmiento: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Sarmiento ¿Cuándo juegan? Sábado, 20 de noviembre ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? La Bombonera (Buenos Aires, Argentina) ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Sarmiento?

El encuentro se jugará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina). Revisa aquí los horarios por países.

México: 4.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs Sarmiento?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Boca Juniors vs Sarmiento EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Sarmiento por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes .

Boca Juniors vs Sarmiento: alineaciones probables

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra, Juan Ramírez, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Sarmiento: Vicentini, Molina, Bravo, Mancinelli, Rasmussen, Alanis, Mainero, Chicco, Quiroga, Torres y Gondou.

¿Dónde se jugará el partido de Boca Juniors vs Sarmiento?

El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Alberto José Armando de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Inaugurado en 1940, la Bombonera puede albergar, en su totalidad, 54.000 personas en sus tribunas.