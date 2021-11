Peng Shuai: ¿quién es y qué pasó con la tenista profesional china que desapareció misteriosamente?

Más de dos semanas después de la acusación hecha por la tenista, Peng Shuai, la ciudad de Beijing se enfrenta a una tormenta internacional, ya que la comunidad mundial del tenis femenino se levanta para desafiar a las autoridades chinas por silenciar a una de sus compañeras. Medios de comunicación estatales de China publicaron un supuesto correo electrónico de la tenista Peng Shuai, en medio de la preocupación por su paradero.

¿Quién es Peng Shuai?

Peng Shuai es una de las estrellas deportivas más reconocidas de China. La tenista de 35 años fue la número uno del mundo de tenis en la modalidad de dobles, alcanzó el número 14 en la clasificación de individuales y ganó dos Grand Slams de dobles femeninos en Wimbledon en 2013 y el Abierto de Francia en 2014. También compitió en múltiples Juegos Olímpicos.

¿Qué pasó con Peng Shuai?

El 2 de noviembre, la tenista publicó un extenso comunicado en Weibo (una red social china similar a Twitter), en el que acusaba al antiguo viceprimer ministro del país, Zhang Gaoli, de haberla ultrajado. Dijo que ella y Zhang habían tenido durante varios años una relación extramatrimonial intermitente y que dejaron de ponerse en contacto después de ascender en las filas del Partido Comunista, pero hace unos tres años la invitó a jugar tenis con él y su esposa y luego la violó en su casa.

En su publicación, Peng Shuai dijo que no podía presentar ninguna prueba de su acusación, pero que estaba decidida a expresarla. “Como un huevo golpeando una piedra, o una polilla que va a la llama, arriesgándose a la autodestrucción, diré la verdad sobre ti”, escribió la tenista.

¿Cómo reaccionó el gobierno chino?

Lo primero que hizo fue borrar el mensaje de la tenista que, en menos de 30 minutos, se hizo viral. No hubo respuesta oficial. Ni el Gobierno chino ni Zhang han respondido a las preguntas de los medios de comunicación ni han hecho declaraciones públicas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que se ocupa de la prensa extranjera, ha dicho que no es una cuestión diplomática y que no tiene conocimiento del incidente.

¿Dónde está Peng Shuai?

Mientras se desconoce el paradero de Peng desde que hiciera pública la acusación y se intensificaban las demandas de respuestas por parte del gobierno chino, la cadena estatal CGTN informó que Peng había enviado un correo electrónico a Steve Simon, director ejecutivo de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés), para decirle que “todo está bien”. Como prueba, la emisora tuiteó una captura de pantalla de un bloque del texto que, según la cadena, era el correo electrónico:

“La noticia en ese comunicado, incluyendo la acusación de agresión sexual, no es cierta. No estoy desaparecida, ni estoy en peligro. Solo he estado descansando en casa y todo está bien. Gracias de nuevo por preocuparos por mí”.

¿Cuáles fueron las reacciones fuera de China sobre el caso de Peng Shuai?

Steve Simon, máxima autoridad de la WTA, ha puesto en duda la autenticidad de un correo electrónico que se le atribuye a la atleta donde aseguraba que se encuentra bien, descansando en casa, y en el que negaba todos los hechos, incluyendo las acusaciones de abusos sexuales al ex líder, y que fue mostrado en la TV de su país. Simon dijo que estaba preocupado por la seguridad de la tenista china.

Al día de hoy, el caso de Peng sigue censurado en el internet de China, y el mundo empieza a preocuparse por ella. La japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam, dijo estar “conmocionada por la situación”, sumándose a la preocupación expresada también por otros jugadores, como Serena Williams y Novak Djokovic.