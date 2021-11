Partidos de hoy, viernes 19 de noviembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (selección peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

El mejor fútbol del mundo continúa este viernes 19 de noviembre y lo podrás seguir por La República Deportes, donde te brindamos los horarios, goles y mejores jugadas de los encuentros. El Bayern Múnich visitará al Augsburg por la Bundesliga de Alemania. El equipo bábaro lidera la tabla en el torneo local, seguido por el Dortmund y Friburgo, por lo que intentará incrementar su ventaja.

También se disputará el Levante vs. Athletic Club de Bilbao por LaLiga de España. En cuando a la Ligue 1 de Francia, se disputará el Monaco vs. Lille. En la Liga 1, los hinchas están a la expectativa de las finales Alianza Lima vs. Sporting Cristal para definir al nuevo campeón del fútbol peruano. Este domingo 21 de noviembre se disputará la primera definición.

España - LaLiga

Levante vs. Athletic Club de Bilbao

Canal: DirecTV Sports

Hora: 3.00 p. m.

Alemania - Bundesliga

Augsburg vs. Bayern Múnich

Canal: ESPN3 Sur, ESPN 2 Sur

Hora: 2.30 p. m.

Francia - Ligue 1

Mónaco vs. Lille

Canal: Star+, Bet365

Hora: 3.00 p. m.

Argentina - Superliga

Estudiantes vs. Huracán

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 3.00 p. m.

San Lorenzo vs. Gimnasia La Plata

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 5.15 p. m.

Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz

Canal: ESPN Sur, Star+, AFA Play

Hora: 7.30 p. m.

Talleres Córdoba vs. Vélez Sarsfield

Canal: Star+, AFA Play

Hora: 7.30 p. m.

Ecuador - Primera A

Aucas vs. Macará

Canal: GolTV Latinoamérica, GolTV Play

Hora: 7.00 p. m.

Uruguay - Primera División

Villa Española vs. Liverpool

Canal: GolTV Play, Bet365

Hora: 7.45 a. m.

Fénix vs Deportivo Maldonado

Canal: GolTV Play, Bet365

Hora: 2.30 p. m.

Wanderers vs. Sud América

Canal: GolTV Play, Bet365

Hora: 4.45 p. m.

Peñarol vs. Cerro Largo

Canal: GolTV Play, Bet365

Hora: 7.45 p. m.

