LaLiga Santander 2021: programación y tabla de posiciones en la fecha 14 del torneo

¡El fútbol no para! Este viernes 19 de noviembre inicia la fecha 14 de LaLiga Santander 2021-22. La jornada presentará duelos bastante atractivos, como el clásico de Catalunya entre FC Barcelona vs. Espanyol y el enfrentamiento Real Madrid vs. Granada, donde el peruano Luis Abram enfrentará a los merengues, quienes luchan por la punta del campeonato.

La jornada la abrirán Levante vs. Athletic Club, donde el primero trata de salir de la complicada zona del descenso, mientras que los leones esperan meterse en los puestos de clasificación a un torneo internacional. Al día siguiente, sábado 20, Renato Tapia con Celta de Vigo recibirán al Villarreal, donde el equipo del peruano podría subir a la mitad de la tabla e igualaría el puntaje de su rival si gana.

Además, el sábado también se realizará el clásico de Catalunya entre FC Barcelona vs. Espanyol, el cual será el debut de Xavi Hernández como DT del cuadro culé, también podría verse el regreso de Dani Alves, quien volvió a firmar con el club. Otro choque será el Atlético de Madrid vs. Osasuna. Los colchoneros se han alejado un poco del primer puesto, pero buscarán volver a recuperarlo y repetir el campeonato del año pasado.

El Real Madrid vs. Granada FC se desarrollará el domingo 21, donde los merengues, al mando de Ancelotti, querrán recuperar la punta del torneo, que le pertenece actualmente al Real Sociedad. Sin embargo, el equipo de Luis Abram tratará de impedirlo y quedarse con los tres puntos necesarios para alejarse más de los últimos lugares.

Programación de la fecha 14 de LaLiga Santander

Viernes 19

Partido Hora Canal Levante vs. Athletic Club 3.00 p. m. (hora peruana) DirecTV Sports

Sábado 20

Partido Hora Canal Celta de Vigo vs. Villarreal 8.00 a. m. (hora peruana) ESPN 2 Sevilla vs. Alavés 10.15 a. m. (hora peruana) DirecTV Sports Atlético de Madrid vs. Osasuna 12.30 p. m. (hora peruana) ESPN 3 FC Barcelona vs. RCD Espanyol 3.00 p. m. (hora peruana) DirecTV Sports

Domingo 21

Partido Hora Canal Getafe vs. Cádiz 8.00 a. m. (hora peruana) ESPN 3 Granada vs. Real Madrid 10.15 a. m. (hora peruana) DirecTV Sports Elche vs. Betis 12.30 p, m. (hora peruana) ESPN 3 Real Sociedad vs. Valencia 3.00 p. m. (hora peruana) ESPN 3

Lunes 22

Partido Hora Canal Rayo Vallecano vs. Mallorca 3.00 p. m. (hora peruana) Star +

Tabla de posiciones de LaLiga Santander 2021