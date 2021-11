VER Boca Juniors vs. Sarmiento: cómo sintonizar el encuentro a través de ESPN EN VIVO

Boca Juniors vs. Sarmiento EN VIVO se juega mañana, sábado 20 de noviembre a las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina), en La Bombonera, por la jornada 21 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro será televisado por ESPN. Asimismo, puedes seguir ONLINE GRATIS todas las incidencias con fotos y videos en el minuto a minuto de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Sarmiento: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Sarmiento ¿Cuándo juegan? Sábado, 20 de noviembre ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? La Bombonera (Buenos Aires, Argentina) ¿En qué canal? ESPN

Boca Juniors vs. Sarmiento: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra, Juan Ramírez, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Luis Vázquez

Sarmiento: Vicentini, Molina, Bravo, Mancinelli, Rasmussen, Alanis, Mainero, Chicco, Quiroga, Torres y Gondou.

Boca Juniors vs. Sarmiento: horarios

El encuentro se jugará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina). Revisa aquí los horarios por países.

Argentina: 7.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO Boca Juniors vs. Sarmiento vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación, puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

PUEDES VER: Juan Román Riquelme le hizo un regalo especial al famoso streamer Ibai Llanos

¿Cuánto cuesta ESPN Play?

ESPN Play no tiene costo adicional, es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a ESPN Play.

Boca Juniors vs. Sarmiento: VER ONLINE GRATIS

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Sarmiento por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Sarmiento: ¿dónde juegan?

El compromiso se llevará a cabo Estadio Alberto José Armando (La Bombonera) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Liga Profesional Argentina: tabla de posiciones