Chile jugaría contra Argentina en Calama, ciudad de altura: ¿será una buena estrategia?

La selección chilena terminó con un resultado adverso al final de la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, el cual fue la derrota en Santiago por 2-0 ante el conjunto de Ecuador. Jugadores, hinchas, comando técnico y hasta la prensa deportiva del país sureño confiaban en que el equipo terminara con seis puntos en la jornada futbolística, pero la caída fue inesperada. Hasta los medios de comunicación catalogaron el resultado como producto de una “magia negra o una fuerza oscura”.

Fuera de los puestos de clasificación al mundial, y a falta de cuatro fechas para el final del certamen, el cuadro de la Estrella Solitaria ya comenzó a jugar su partido frente a Argentina, próximo rival al que enfrentará en enero del 2022 cuando se reanude el proceso clasificatorio.

A poco más de dos meses para este cotejo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que la localidad de Calama se perfila para albergar el duelo ante el campeón de América. ¿Qué de especial tiene este sitio ubicado en Antofagasta? Es una ciudad de altura ubicada a 2.260 m.s.n.m.

“Hicimos la solicitud para que Argentina pueda llegar a Calama y nosotros viajar directamente desde Calama a La Paz, sin pasar por Santiago. Estamos bastante adelantados, hay una buena disposición y solo faltan los documentos que establezcan todo en orden. Y cuando la FIFA pregunte qué ciudad, vamos a decir Calama”, mencionó Milad el último jueves 18 de noviembre.

Sin duda, Chile quiere sacar todas la ventajas posibles ante la Scaloneta, la cual ya se encuentra clasificada a Qatar 2022. Sin embargo, es un arma de doble filo llevar a Argentina a la altura, ya que ninguno de los dos equipos está acostumbrado a jugar en localidades que tengan altitud.

Podría entenderse que el equipo de Martín Lasarte también busca aclimatarse a este tipo de circunstancias, ya que tras el choque ante la Albiceleste deberá enfrentar a Bolivia en La Paz. Sin duda dos enfrentamientos muy complicados.

Habrá que esperar qué decide FIFA y si otorga el visto bueno para que la selección chilena cambie de localía por primera vez en el proceso clasificatorio.

Gary Medel sobre jugar en Calama: “Lo que sea extra para nosotros, lo vamos a hacer”

Gary Medel, referente de la selección chilena, se manifestó sobre la posibilidad de jugar ante Argentina en Calama. El ‘Pitbull’ se mostró predispuesto a jugar en la localía que pretenden habilitar en la ANFP.

“Vamos a hablar lo de la localía en Calama. Lo que sea extra para nosotros, lo vamos a hacer”, mencionó el volante, y agregó: “A Argentina y Bolivia tenemos que sacarles los seis puntos para estar arriba”.

La selección de Chile necesita ganar a Argentina de local para mantener el sueño de llegar al próximo mundial. Foto: EFE

Reacciones en Argentina sobre jugar ante Chile en la ciudad de Calama

Que el Chile-Argentina se juegue en la altura de Calama no pasó desapercibido en tierras argentinas. Juan José Buscalia, periodista argentino, conversó con el medio chileno Redgol sobre esta medida.

“Me parece bien, me parece perfecto. Cada selección tiene que tratar de utilizar los elementos que tiene a su alcance, mientras que no sea hacer trampa, no me parece mal. ¿Por qué estaría mal si Argentina también cambia las localías y va de Buenos Aires a San Juan?”, aseveró el panelista de DirecTV Sports.

En tanto, el medio deportivo Olé anunció esta noticia con el siguiente texto: “Confirmado: Chile eligió la altura de Calama para jugar contra Argentina. La Roja se juega la clasificación a Qatar 2022 y optó por una sede poco convencional para complicar a Messi y compañía”, publicó’.

El diario Olé informando sobre la localía del Chile vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: captura web

“Que Perú lleve a Paraguay a Puno”: propone periodista peruano

En territorio nacional, uno de los que se mostró sorprendido por esta medida que tomó la dirigencia chilena fue el periodista Carlos Univazo. Ante este suceso, propuso que la selección peruana debería jugar ante Paraguay en la región de Puno. Sin embargo, deslizó que la FPF no estaría en condiciones de lograr esa logística.

“En ESPN dicen que Chile tiene casi todo decidido para llevar a Argentina a Calama. No sabía que ya se pueden hacer esas cosas. A ver, que Perú lleve a Paraguay a Puno, a ver si nos dejan. A nosotros no nos permiten esas cosas. Dirigencialmente, somos monses”, sostuvo en sus redes sociales.