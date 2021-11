DirecTV Sports EN VIVO: FC Barcelona vs. Espanyol por la jornada 14 de LaLiga

FC Barcelona vs Espanyol EN VIVO se enfrentan este sábado 20 de noviembre por la fecha 14 de LaLiga a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Camp Nou. El duelo entre ambas escuadras inglesas será televisado EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de las eliminatorias, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en la que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

FC Barcelona vs. Espanyol: previa

Este partido será especial para el FC Barcelona, ya que marca el inicio de la era Xavi Hernández. El ídolo azulgrana estará en el banquillo del equipo español, pero como técnico tras la destitución de Ronald Koeman. Los culés llegan a este encuentro tras empatar 3-3 en la pasada jornada ante el Celta de Vigo, luego de ir ganando 3-0. Los culés marchan novenos con 17 puntos.

Por otra parte, Espanyol llega a este encuentro con la misma cantidad de unidades que los azulgranas, solo que marchan en el puesto 11 por diferencia de goles. En el último partido por LaLiga, la visita ganó 2-0 al Granada y se alejó de la zona baja de la tabla.

FC Barcelona vs. Espanyol: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Nico González; Gavi, Memphis Depay y Coutinho.

Espanyol: Diego López; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Yangel Herrera, Keidi Bare o Morlanes, Sergi Darder; Embarba, Javi Pudado y Raúl de Tomás.

FC Barcelona vs. Espanyol: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Espanyol ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

DirecTV Sports EN VIVO: ¿a qué hora juegan Barcelona vs. Espanyol?

La transmisión del cotejo entre Barcelona vs. Espanyol EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

México: 2.00 p.m.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿en que canal ver Barcelona vs. Espanyol?

Perú: DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Sports

Ecuador: DIRECTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

Bolivia: Star+

Venezuela: DIRECTV Sports

Argentina: DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Sports

Uruguay: DIRECTV Sports

España: Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 1

México: Blue To Go Video Everywhere.

¿Cómo ver Barcelona vs. Espanyol en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Barcelona vs. Espanyol ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Espanyol por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

