Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz EN VIVO: ¿cómo ver la TRANSMISIÓN del duelo por la Liga Profesional?

Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz EN VIVO se juega HOY, viernes 19 de noviembre, por la vigesimoprimera jornada de la Liga Profesional Argentina en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires. El partido será televisado a través de la señal de ESPN, Fox Sports y Star+ vía streaming desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). Asimismo, puedes seguir todas las incidencias con fotos y videos en el minuto a minuto de La República Deportes.

Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz: ficha del partido

Partidos Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 19 de noviembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Diego Armando Maradona ¿En qué canal? ESPN, Fox Sports, TV Púbica y Star+

Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz: la previa

Duelo de descarte. A falta de cuatro jornadas para finalizar el campeonato regular, Argentinos Juniors y Godoy Cruz disputarán un compromiso crucial para sus intereses y con miras a la próxima Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Gabriel Milito vienen realizando una irregular campaña y, con un partido menos, todavía mantienen chances de llegar a las copas internacionales. Con 44 unidades, se ubican a 5 puntos de Defensa y Justicia (club que se coloca en la octava casilla).

Por su parte, el Tomba viene de caer por 2-0 ante Talleres y se quedó en el puesto 16 del acumulado. Los comandados por Diego Flores registran 41 puntos y tienen la obligación de ganar para mantener sus opciones de clasificación al certamen continental.

Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juega Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz por la Liga Profesional Argentina?

En territorio argentino, el partido Unión vs. Defensa y Justicia se disputará desde las 9.30 p. m. (7.30 p. m. en el horario peruano).

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 5.30 p. m. (PT)

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

¿Qué canal de TV transmitirá Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz?

El partido Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz será TRANSMITIDO en territorio argentino a través de los canales ESPN, FOX Spors Premium y TV Pública. Asimismo, los demás países de la región podrán seguirlo por Star Plus vía streaming online.

Argentina: Star+, FOX Sports Premium, ESPN

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+, ESPN

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

Bolivia: Star+

¿Dónde ver Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota, Kevin Mac Allister, Pablo Minissale, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gabriel Florentín, Franco Moyano, Elías Gómez, Gabriel Carabajal; Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Nicolás Sánchez, Damián Pérez; Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Valentín Burgoa y Tomás Badaloni. DT: Diego Flores.

¿Dónde juegan Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz?

El escenario para este enfrentamiento Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz será el estadio Diego Armando Maradona, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Buenos Aires, habitual sede para los juegos en condición de local del Club Argentinos Juniors.

Tabla de posiciones Liga Profesional Argentina