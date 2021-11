‘Chapita’ Blanco sobre el Alianza Lima vs. Sporting Cristal: “Las finales están para ganarlas”

En la previa de la final nacional entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, Sergio Blanco, exjugador de los rimenses, analizó el encuentro del domingo que se jugará en el Estadio Nacional. Además, se refirió al gol que le anotó a los íntimos en la final del Torneo Clausura 2014 y confesó que quedó encantado con el Perú.

El ‘Chapa’ declaró para Radio Ovación que la final será muy igualada, ya que ambas escuadras tienen futbolistas de gran experiencia y acostumbrados a disputar finales. “Calcaterra tiene varias finales jugadas y para él termina siendo una motivación jugar una final más, ya que las finales están para ganarlas. Alianza tiene jugadores de mucha experiencia a nivel local e internacional. Esos jugadores están acostumbrados a vivir estas instancias” , inició.

Por otro lado, Blanco recordó el tanto que le anotó a Alianza Lima hace siete años: “Tengo el recuerdo del partido, del gol, uno en el momento quizás no se da cuenta de lo importante que es hacer un gol que da un campeonato, después el tiempo agiganta el valor. Luego, la gente cada vez que hay una final contra Alianza te lo muestra en las redes sociales y llega el cariño” , agregó.

Finalmente, el uruguayo manifestó que este año se dedicará a trabajar como DT. “Ya soy entrenador recibido y sería algo hermoso trabajar en Cristal. No puedo negar lo que es para mí Cristal, ya pasaron varios años y la gente me lo hace saber. Perú es un país que me cautivó, pero aún no tengo nada en mis planes. Ahora que pasen estas dos semanas, me voy de vacaciones y luego a buscar ‘chamba’”, sostuvo.