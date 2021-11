Peter Arévalo y Franco Lostaunau serán narradores de la final de la Liga 1 Betsson por Star+

La final de la Liga 1 Betsson entre Alianza Lima y Sporting Cristal será transmitida mediante Star+, la plataforma streaming de Disney; para este compromiso, Peter Arévalo y Franco Lostaunau serán los encargados de llevar todas las emociones del encuentro , según detalla Puntaje Ideal.

La transmisión se dará en toda Latinoamérica, excepto Perú, que solo podrá disfrutar del cotejo a través de Gol Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El compromiso entre blanquiazules y celestes está pactado para iniciarse desde las 3.00 p. m. (horario peruano). En la siguiente guía puedes saber a partir de qué hora seguirlo si estás en el extranjero:

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil. Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: historial

Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal | 24.10.21

Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima | 02.05.21

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 25.08.20

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 04.12.19

Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | 01.12.19

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal | 19.07.19

Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima | 24.02.19

Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima | 16.12.18

Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal | 12.12.18

Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal | 17.09.18.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet?

Para que no te pierdas el Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. Además, en Latinoamérica tienes la opción de ver el duelo vía Star Plus (no válido en Perú). En caso de que no cuentes con acceso a ninguna de estos, infórmate desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.