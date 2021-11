Gustavo Roverano sobre Alianza Lima vs. Sporting Cristal: “Futbolísticamente son fuerzas parejas”

Quedan menos de 48 horas para el primer partido de la final de la Liga 1 Betsson, Alianza Lima vs. Sporting Cristal, y varios personajes del fútbol se han pronunciado sobre este decisivo encuentro. Uno de ellos es el exportero Gustavo Roverano, que defendió la portería de los blanquiazules durante la temporada 2001-2003, y la de los celestes en el 2004.

El ahora entrenador señaló que el partido de este fin de semana será “muy bueno”, ya que se enfrentan los dos mejores equipos del años y que - según indicó - fueron muy superiores al resto de clubes del torneo peruano.

“Futbolísticamente son fuerzas parejas, cada uno tuvo su momento en el torneo. Todo hace indicar que el partido va a ser muy bueno, ya que son los dos mejores equipos que han jugado en el año, muy por encima del resto, algo que no pasó en años anteriores. Hay una distancia bastante grande”, sostuvo.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal un nuevo capítulo entre ambos se escribirá este domingo. Foto: Liga de Fútbol Profesional LFP

En esta misma línea, Gustavo Roverano agregó que cualquiera sea el planteamiento de los técnicos, el objetivo será ganar esta primera final.

“El resultado está por encima de todo, pero no hay que ganar como sea. Que a veces las maneras no sean las más estéticas, no quiere decir que esté mal eso. Siempre tiene que haber un plan”, manifestó.

Finalmente, el entrenador de 54 años se mostró contento por el aforo de público en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, ya que será de mucha importancia el aliento de la hinchada para ambos equipos.

“Si hay algo que le faltaba a la final, era el público, más allá que no sea al cien por ciento, de todas maneras, le van a poner ese condimento necesario en un partido importante”, concluyó.

¿Cuándo se juega la final Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal disputarán la primera final de la Liga 1 Betsson este este domingo 21 de noviembre desde las 3.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima.