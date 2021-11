Unión vs. Defensa y Justicia EN VIVO: hora y canal para ver la Liga Profesional Argentina

Unión vs. Defensa y Justicia EN VIVO se miden por la jornada 21 de la Liga Profesional Argentina 2021. El encuentro se disputará en el Estadio 15 de abril (Santa Fe) y contará con transmisión de TNT Sports desde las 5.00 p. m. en territorio argentino (3.00 p. m. en Perú, vía TyC Sports Internacional). Para que no te pierdas la previa de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Unión Santa Fe vs. Defensa y Justicia: ficha del partido

Partido Unión vs. Defensa y Justicia ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 18 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio 15 de abril ¿En qué canal? TNT Sports, TyC Spots Internacional

¿A qué hora juegan Unión vs. Defensa y Justicia?

En territorio argentino, el partido Unión vs. Defensa y Justicia se disputará desde las 5.00 p. m. (3.00 p. m. en el horario peruano).

Argentina: 5.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Por el arranque de la jornada 21 en la Liga Profesional Argentina, el Estadio 15 de abril de Santa Fe será testigo del enfrentamiento entre el local Unión contra el visitante Defensa y Justicia. Ambos clubes, sin chances de pelear por el título, tratarán de mejorar su puntuación en la tabla acumulada para tentar la clasificación a algún torneo internacional.

El Halcón llega en una racha magnífica: siete duelos seguidos sin perder y tres victorias consecutivas, la más reciente por goleada 3-0 sobre Rosario Central, donde el uruguayo Miguel Merentiel, artillero del equipo, tuvo una actuación sobresaliente al marcar un tanto y dar la asistencia para los otros dos.

El Tatengue, en cambio, sucumbió por la mínima en su visita a Newell’s y perdió la chance de alcanzar el noveno puesto que le daría un boleto a la Copa Sudamericana 2022. Cualquiera de los dos clubes en disputa que resulte vencedor de este choque podría ocupar dicha casilla.

Unión y Defensa y Justicia se midieron en mayo de este año, con saldo de triunfo 1-0 para los santafesinos. El historial de los últimos 10 cotejos entre ambos favorece ligeramente a los rojiblancos, con cuatro encuentros ganados, cuatro empatados y solo dos perdidos.

¿Qué canal transmite Unión vs. Defensa y Justicia?

En Argentina, el canal encargado de televisar el cotejo será TNT Sports. Desde el extranjero, se podrá ver este duelo por la pantalla de TyC Sports Internacional.

Argentina: TNT Sports

Bolivia: TyC Sports Internacional

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

México: Fanatiz Mexico, TyC Sports Internacional

Paraguay: TyC Sports Internacional

Perú: TyC Sports Internacional

Uruguay: TyC Sports Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional.

¿Cómo seguir Unión vs. Defensa y Justicia ONLINE?

Para que no te pierdas el Unión vs. Defensa y Justicia por internet, puedes sintonizar la señal de TNT Sports GO en territorio argentino, o seguir el cotejo vía TyC Sports Play desde el extranjero. Ambos servicios de streaming incluyen en su programación la transmisión del encuentro, pero también tienes la opción de informarte desde cualquier región a través de la cobertura ONLINE gratis que te ofrece La República Deportes.

Posibles alineaciones de Unión vs. Defensa y Justicia

Unión Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Nardoni, Enzo Roldán, Gastón González; Mauro Luna Diale, Juan Manuel García. DT: Gustavo Munúa.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Marcelo Benítez; Kevin Gutiérrez, Francisco Pizzini, Gabriel Hachen, Carlos Rotondi; Miguel Merentiel y Walter Bou. DT: Sebastián Beccacece.

¿Dónde juegan Unión vs. Defensa y Justicia?

El escenario para este enfrentamiento Unión vs. Defensa y Justicia será el Estado 15 de abril, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Santa Fe, habitual sede para los juegos en condición de local del Club Atlético Unión.

Historial reciente de Unión vs. Defensa y Justicia