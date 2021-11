‘Checho’ Ibarra se pronuncia tras pelea en Twitter con Martín Liberman

A raíz de la victoria peruana ante Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022, Sergio el ‘Checho’ Ibarra y Martín Liberman tuvieron un fuerte cruce de palabras por Twitter, donde el periodista se refirió al exfutbolista como “burro”.

”De un burro no se espera otra cosa que una patada. Se nota que los intereses pueden más. Lo mío fue claro: en Argentina, Zambrano ha sido mediocre y Advíncula, por ahora, flojo. Aguante Perú”, fue la respuesta del comunicador luego de que Ibarra lo acusara de “subirse al carro” y de querer buscar “chamba” en Perú.

Tuit de Liberman. Foto: captura

Tras esto, el exjugador de Cienciano publicó un tuit donde expresó su cariño por nuestro país y reveló que recibió insultos racistas por parte de otros peruanos. “Desde el 92 estoy en este lindo país y lo he respetado siempre, he dejado la piel en cada club y por defender a dos peruanos que juegan en Argentina de un pedante recibo insultos racistas, lo más triste es que son peruanos. Este país me dio una familia, amigos y lo voy a seguir defendiendo”.

Tuit del 'Checho' Ibarra. Foto: captura

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

La selección peruana enfrentará a Colombia el 27 de enero del próximo año en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El encuentro será válido por la jornada 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 y será transmitido por Movistar Deportes. Culminado el compromiso, los dirigidos por Ricardo Gareca se enfrentarán a Ecuador (Lima), Uruguay (Montevideo) y Paraguay (Lima).

