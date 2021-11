‘Pancho’ Pizarro: “Perú no jugó tan bien, pero fue más efectivo”

La selección peruana logró una histórica victoria ante Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022 en Caracas. Con ese resultado, los dirigidos por Ricardo Gareca son quintos en la tabla con 17 puntos y se ubican en zona de repechaje. Tras el encuentro, Francisco ‘Pancho’ Pizarro dio sus apreciaciones .

“ Perú no jugó tan bien. Viendo cómo se desarrollaba el partido se pensó que Venezuela iba a hacer el gol, pero Perú fue más efectivo y pudo capitalizar las opciones que tuvo”, dijo Pizarro en A ras de cancha, programa producido por La República.

El exfutbolista mencionó las jugadas claves para que Perú pueda llevarse el partido. “La de Carrillo, que fue excelente en los movimientos, en donde se empezaron a sacar las marca. Después Carrillo fue ‘tiempista’, saca el centro y Lapadula aprovecha para el primer gol ”, resaltó

“La de Cueva en el tiro libre. Según estadísticas, a Venezuela le han hecho más goles de pelota parada y, esta vez, nosotros tuvimos la fortuna porque si no chocaba la cabeza de la barrera, Faríñez la tapaba”, añadió.

Finalmente, afirmó que la ventaja peruana se dio no solo por el ataque, sino el mediocampo y zaga defensiva. “ Defendimos como pudimos, bien atrás con Tapia, con Abram , justo se hablaba de Abram, que no pega y avanza… No fue de esos partidos que tu ves y dices que ‘Perú jugó mejor que el rival’, fue más equiparado”, concluye.

