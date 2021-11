Santiago Salazar sobre el retiro de Deza: “Espero que cambie su decisión”

Santiago Salazar, exfutbolista peruano, dio su opinión acerca del reciente retiro de Jean Deza y también se refirió a la final de la Liga 1 Betsson entre Alianza Lima y Sporting Cristal a disputarse el 21 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional.

“ Espero que Jean Deza cambie su decisión . Si le preguntas a cualquier jugador retirado si quiere volver a jugar, todos quieren. La vida después del fútbol es muy diferente. El talento no basta, también tiene que haber disciplina, prohibirte mucha diversión, entrenar solo y con apoyo externo al club. Espero que Jean reconsidere su decisión porque es muy buen jugador”, dijo al respecto Salazar.

Sobre Alianza Lima vs. Sporting Cristal comentó: “No se puede analizar de buena manera el último partido que tuvieron. Esperemos que sea un buen partido y que gane el mejor. Yo pienso que no hay favoritos. Quizá Cristal viene mejor anímicamente, pero favoritos no hay. En el último partido Cristal le puso mucha más dinámica, hubo algunas falencias defensivas de Alianza, pero espero que hayan aprendido de eso ”.

Además, señaló que las zagas defensivas de ambos equipos se fortalecen con el tiempo. “ La defensa de Sporting Cristal ya cuenta con un nivel de confianza ganado a lo largo del tiempo, frente a una que tiene menos de una temporada juntos , más aún si se van rotando a lo largo del año. Cuantos más minutos tengas con tu pareja de centrales ves la carencias y las virtudes que tienen”.

Finalmente, opinó sobre el entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, y resaltó sus virtudes. “Se ha vuelto casi un hábito para Mosquera llegar a finales y ganarlas. Tiene buena lectura y buen manejo, no es casualidad que haya campeonado en varias oportunidades . Además, tiene un buen equipo que emocionalmente han venido creciendo”, advirtió el exfutbolista peruano.

Retiro de Jean Deza

Jean Deza sorprendió al fútbol peruano durante la tarde tras anunciar su retiro del fútbol profesional mediante sus redes sociales. “Bueno, ante todo agradecer el apoyo de mi familia, novia y de los clubes interesados en mí . Solo quería dejar este mensaje por acá para decirles que mi decisión ya no es jugar más al fútbol”, fue el mensaje del ‘Ratón’.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿Cuándo y dónde juegan?

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán la primera final de la Liga 1 Betsson el domingo, 21 de noviembre en el Estadio Nacional a las 3.00 p. m. (hora peruana).