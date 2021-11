América: Pedro Aquino descartado para la Liguilla por lesión

Pedro Aquino fue uno de los futbolistas convocados a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, pero se tenía dudas acerca de su presencia en el campo. Al final, ingresó en el segundo tiempo del duelo con Venezuela, se volvió a sentir y tuvo que retirarse. El volante regresó a México para unirse al América y se sometió a los respectivos exámenes médicos.

Las águilas compartieron un comunicado a través de sus redes sociales, en el cual revelan los resultados de las pruebas realizadas al jugador de la selección peruana. El elenco mexicano detalló que el mediocampista sufrió una “lesión muscular en el recto femoral izquierdo” , mas no colocó el tiempo estimado de recuperación.

Pedro Aquino es un jugador clave en el esquema titular del América. Foto: AFP

Sin embargo, periodistas y medios locales manifestaron que Pedro Aquino ha quedado descartado para la Liguilla de la Liga MX , torneo en el que los cremas aspiran a ganarlo y son los máximos favoritos. Cabe recordar que en la primera fase del Apertura, los dirigidos por Santiago Solari finalizaron primeros con solo dos derrotas.

La directiva del América está amarga con la Federación Peruana de Fútbol; el mismo presidente americanista, Santiago Baños, salió a la prensa a pronunciarse acerca de la situación del internacional con Perú. Asimismo, estaría evaluando presentar una queja formal con la FIFA para que evalúe el caso.

“Les hicimos saber que el jugador no estaba al 100% para que lo cuidaran. No nos podemos negar a que viaje y por obvias razones tuvo que viajar, pedimos que nos lo regresen y no hicieron caso a lo que les pedíamos. Se nos hace una falta de respeto para el club”, indicó el mandamás de los azulcremas a Marca Claro.

Cabe mencionar que en la Liguilla, el América aún desconoce quién será su rival, debido a que el torneo mexicano recién iniciará este fin sábado 20 la etapa de la Recalificación, pero se espera que estos cuartos de final se disputen el 24 y 25 de noviembre y la vuelta el 27 y 28 del mismo mes.