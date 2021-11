Cristian Bordacahar: “Como equipo grande hay obligación de pelear por el título”

Cristian Bordacahar tuvo un rendimiento regular en el FBC Melgar y el comando técnico le renovó la confianza para que se quede en el club por una temporada más,la del 2022. El argentino jugó 31 partidos entre la Copa Sudamericana y en la Liga 1. Su presencia como atacante izquierdo fue valiosa, por eso arrancó como titular en 28 compromisos convirtiendo 8 goles en la temporada.

Con la confirmación de su permanencia, junto a sus compatriotas Horacio Orzán y Bernardo Cuesta, el plantel de jugadores se mantiene en un 90 por ciento con respecto a lo que fue este 2021.

“Ojalá que eso sea una ventaja. Se armó un grupo lindo, sano, tirando todos para el mismo lado a la hora de jugar. Eso facilita las cosas y debe servir para el próximo año. Nos alistamos para empezar con todo la pretemporada y siempre con mucha expectativa”, dijo el delantero a La República.

El fin de la Liga 1 no lo dejó conforme. Al saber que no se podía lograr el título, se marcó el objetivo de llegar a la Copa Libertadores, pero la chance se perdió cuando cayeron ante la U. “Tuvimos un buen final ganando cuatro partidos seguidos. El último partido no fue el mejor y eso me molestó. Felizmente logramos el primer puesto a la Sudamericana que no es poca cosa”.

Bordacahar reconoció que faltó regularidad, a nivel individual y grupal, para que la campaña sea mucho mejor; sin embargo, es optimista en que los objetivos se logren en el 2022 jugando en Arequipa, en su estadio y sobre todo con la presencia de sus hinchas.

“El próximo año podemos dar batalla en los dos frentes, estoy seguro de eso. Somos un club grande con la obligación de pelear siempre arriba. Este año ha sido muy duro por la pandemia, tengo fe en que todo vaya mejor y sobre todo que los hinchas de Melgar puedan volver a las tribunas. Eso nos va a fortalecer”, concluyó.

Melgar iniciará su pretemporada en los primeros días del mes de diciembre con su plantel y comando técnico en la Ciudad Blanca.