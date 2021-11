Jhilmar Lora: “En una final no hay favoritos, menos con un equipo como Alianza”

Luego de la jornada de eliminatorias, Jhilmar Lora retomó los trabajos con Sporting Cristal. El lateral derecho celeste volvió a los entrenamientos cerveceros con la mirada puesta en la primera final de la Liga 1 2022. Justamente, el futbolista de 21 años se refirió sobre dicho encuentro en una conferencia de prensa virtual.

El lateral del cuadro rimense declaró que esta 100% concentrado en el decisivo duelo del próximo 21 de noviembre en el Estadio Nacional. “Estoy pensando solo en Cristal, en el beneficio del equipo. Estamos preparándonos para saber afrontar el partido”, sostuvo.

Lora también señaló que el plantel cervecero es consciente de la fortaleza ofensiva del cuadro blanquiazul. “Hay que estar concentrados en Jefferson Farfán, Hernán Barcos y todos los jugadores porque tienen individualidades importantes. No se sabe nunca que puede hacer él (Farfán) o los demás jugadores de Alianza”, aseveró.

Al ser consultado sobre la ventaja que podría tener el conjunto rimense tras la ola de contagios de COVID-19 en tienda victoriana, el joven jugador admitió que esto podría ser determinante. “El hecho de que hayamos tenido unos días más para prepararnos puede influir bastante ”, aseguró.