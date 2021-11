Godoy sobre Alianza Lima: “Tienen el plus de que sus jugadores ficharon por amor al club”

En la previa del Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la ida de la final nacional, Gonzalo Godoy se refirió al significado que tiene el club de La Victoria para él. Además, el defensor recordó su etapa con los íntimos y el título logrado en el 2017.

El jugador uruguayo declaró para ‘Amigos del Fútbol’ sobre las finales que disputarán blanquiazules y rimenses. “Ambos equipos tienen merecimientos por lo que hicieron en la Fase 1 y Fase 2, pero el plus que tiene Alianza son sus jugadores que ficharon este 2021 por amor al club, sabiendo que sería en segunda división y ahora están jugando en Primera y eso se valora”, inició.

“Me decían ‘no vayas a Alianza que no vas a salir campeón nunca, que la maldición’ y después al otro año en el 2018 salimos subcampeones, todos querían venir a Alianza, 2019 todos. Pero este año fue distinto porque habían jugadores que no querían venir porque supuestamente iba a estar en segunda y los que están llegaron con el corazón para sacar al club adelante y eso creo que hay que valorarlo, más allá si Alianza sale campeón o no. Creo que el hincha va a valorar a este grupo de jugadores que vinieron por amor al club” , agregó el defensor, quien salió campeón con Alianza bajo el mando de Pablo Bengoechea.