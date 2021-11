Paolo de la Haza: “El camerino de Alianza Lima es una caldera”

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan este 21 de noviembre en la primera final de la Liga 1 Betsson. Paolo de la Haza, exjugador de ambas escuadras, se refirió a este duelo y señaló que su experiencia en el cuadro blanquiazul fue una de las más importantes de su carrera.

“El camerino de Alianza Lima es una caldera, como siempre dicen. Es uno de los mejores vestuarios que me tocado compartir, que me ha tocado vivir. Desde que sales del camerino y está el Señor de los Milagros, es como que te prende fuego en el cuerpo y ese creo que es el mejor camerino que me ha tocado vestir”, declaró para el programa Amigos del fútbol.

Además, el defensor indicó que el cotejo entre victorianos y celestes será muy parejo. “La verdad es que los dos tienen bien merecida la opción de poder jugar la final, pero es difícil decir quién puede ganar. Le tengo cariño a ambos equipos porque me tocó estar en los dos y salir campeón en ambos clubes. Esperemos que sea una final que el espectador pueda disfrutar”, precisó.

¿Cómo comprar las entradas para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Aún no se confirma el día en que se empezarán a vender las entradas de la primera final entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, se estima que los boletos estarían a la venta el viernes 19 de noviembre.

Los tickets se pondrán adquirir a través de la página web de Joinnus. En total, se pondrán en circulación 15.000 entradas, de las cuales 1.200 le toca a cada club para que sean vendidas entre sus socios y abonados.