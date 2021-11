Leao Butrón sobre el Alianza vs. Cristal: “Ambos llegarán en igualdad de condiciones”

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal este domingo 21 de noviembre en la primera final nacional de la Liga 1 Betsson. A pocos días para este trascendental encuentro, Leao Butrón brindó una entrevista para Gol Perú y señaló que ambas escuadras se encuentran en un nivel parejo.

“Será un partido en cancha neutral. Ambos equipos llegarán en igualdad de condiciones. Son los justos finalistas. Tienen jugadores con amplia experiencia. En Sporting Cristal, puedo decir que han conservado su columna vertebral por años, mientras que en Alianza Lima destaco que el equipo fue armado desde cero”, indicó.

Además, el exfutbolista se refirió a su salida del cuadro blanquiazul. “Las cosas se dieron así. No le reclamo a nadie. Si me tocara volver para atrás haría lo mismo, ya que todo lo que hice fue profesionalmente. Sigo siendo hincha de Alianza Lima, pero sí me hubiera encantado que mi salida fuera de otra manera. Me da un poco de pena, ya que incluso tenía un contrato donde me daban el estadio para mi despedida”, manifestó.