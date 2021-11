Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fecha, hora y canal para ver la final de la Liga 1 Betsson

Todo va quedando listo para decidir al campeón. El esperado encuentro Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la final de la ida de la Liga 1 Betsson está a la vuelta de la esquina y los dos clubes continúan con su preparación en busca de sacar ventaja de cara al choque de vuelta que coronará al mejor equipo de la temporada 2021.

Para este duelo de alto nivel, las autoridades gubernamentales habilitaron el ingreso de público en un aforo reducido. Si deseas conocer el proceso para adquirir una entrada y asistir al partido o deseas seguirlo por TV, no te pierdas ningún detalle al respecto a continuación.

Alianza Lima no ha podido vencer a Cristal este año. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El primer encuentro de esta gran final se disputará el domingo 21 de noviembre en el Estadio Nacional. La revancha tendrá lugar exactamente una semana después, el 28 de noviembre, en el mismo escenario.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El cotejo entre victorianos y rimenses está pactado para iniciarse desde las 3.00 p. m. (horario peruano). En la siguiente guía puedes saber a partir de qué hora seguirlo si te encuentras en el extranjero:

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil. Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

En territorio peruano, el compromiso será televisado desde la señal de Gol Perú. Para el extranjero, GolTV, el canal internacional de la misma cadena, será el encargado de la transmisión.

Alianza buscará su título número 24, mientras que Cristal va por su estrella 21. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet?

Para que no te pierdas el Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicios de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. Además, en Latinoamérica tienes la opción de ver el duelo vía Star Plus (no válido en Perú). En caso de que no cuentes con acceso a ninguna de estos, infórmate desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: historial de partidos

Este 2021, íntimos y cerveceros se han visto las caras dos veces y en ambos casos los bajopontinos resultaron ganadores. Revisa el historial de sus 10 enfrentamientos más recientes.

Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal | 24.10.21

Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima | 02.05.21

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 25.08.20

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 04.12.19

Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | 01.12.19

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal | 19.07.19

Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima | 24.02.19

Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima | 16.12.18

Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal | 12.12.18

Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal | 17.09.18.

La última final que jugaron ambos clubes fue la correspondiente al 2018. Foto: Liga 1

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: entradas

La venta preferencial de boletos, que cada club llevará a cabo entre sus hinchas, inició este jueves 18 de noviembre. Para el público en general, recién se habilitará la comercialización por internet, a través de la plataforma Joinnus, este viernes 19. Estos serán los precios:

Pullman – 350 soles

Occidente Central – 250 soles

Occidente Lateral – 200 soles

Oriente Central – 150 soles

Oriente Lateral – 120 soles

Sur – 59 soles

Norte – 59 soles.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: pronóstico

A poco menos de tres días para el primer cotejo Alianza Lima vs. Sporting Cristal, sin ninguna baja importante en ambos bandos, las previsiones de las principales casas de apuestas dan como favorito al elenco celeste, cuya victoria tiene una cuota que oscila entre 2,15 y 2,28 veces lo invertido. El empate se cotiza desde los 3,25 hasta los 3,40, mientras que el triunfo aliancista puede retribuir entre 3,00 y 3,20 veces la cantidad en juego.