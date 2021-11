Alianza Lima vs. Sporting Cristal: rimenses suman una baja para la final de la Liga 1

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán este domingo 21 en la primera final de Liga 1 Betsson y, por primera vez desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, habrá presencia de hinchas en el Estadio Nacional para el torneo local. Nadie se quiere perder este partidazo, pero este jueves se confirmó el primer ausente: Alejandro González.

El defensor de 33 años no podrá disputar el vibrante encuentro por lesión, según indicó RPP. Y no solo eso: también estaría descartado para la final de vuelta. A pesar de que el central uruguayo no era un titular indiscutible en el equipo rimense, todo parecía indicar que contra los blanquiazules iba a estar desde el arranque .

Gianfranco Chávez estaba destinado a ser el líder de la saga defensiva celeste esta temporada, pero una lesión a mediados de marzo lo sacó de la cancha por tres meses como mínimo. Omar Merlo fue un pilar en el esquema del técnico Roberto Mosquera y Gonzales reemplazó al zaguero peruano; luego fueron alternando hasta el final de la Fase 2.

RPP expresó que e l exdefensa de Defensor Sporting ha sufrido un desgarro que lo dejaría prácticamente en nocaut en lo que queda del 2021. Gonzales jugó los noventa minutos del duelo con Sport Boys, el último de etapa pre-playoffs. Su regularidad habría hecho que el estratega de Cristal lo tenga en cuenta para arrancar con Alianza.

Uno que está en duda es Christopher Olivares, quien en mayo tuvo una dura lesión en la rodilla derecha que lo alejó del césped hasta la actualidad. Ya volvió a los trabajos con la pelota y podría ser convocado. Sin embargo, tiene pocas chances de tener minutos en esta primera final con los íntimos.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: posible formación de los rimenses