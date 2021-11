Juan Reynoso sobre la selección peruana: “Los jugadores cada vez se ven más comprometidos”

Perú venció 2-1 a Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, se refirió al triunfo de la selección peruana y señaló que el buen momento de la Blanquirroja se debe al compromiso de todos los jugadores.

“La selección peruana hoy está en zona de repechaje. El equipo se volvió a meter a la pelea. Los jugadores cada vez se ven más comprometidos, ayer fue una muestra el abrazo en la celebración del triunfo sobre Venezuela, fue envidiable”, declaró durante una conferencia de prensa de su club.

Con la victoria ante la Vinotinto, el equipo de Ricardo Gareca sumó 17 unidades y se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones, en zona de repechaje.

Reynoso declaró sobre la selección mexicana y Cruz Azul

Por otro lado, Juan Reynoso habló sobre el mal momento que vive la selección mexicana y le mostró su apoyo al técnico Gerardo Martino. “No quiero ser atrevido en comentar sobre algo que no tengo tantas herramientas o no veo los juegos y no sé lo que pasa internamente, pero en el fútbol, tiempo es sinónimo de buen proyecto. Le deseo la mayor de las suertes al ‘Tata’ y a su cuerpo técnico, son gente de nivel que va a revertir la situación”, manifestó.