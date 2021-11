Selección peruana: sus próximos partidos y los resultados que necesita en Eliminatorias Qatar 2022

Uruguay vs. Perú

24/3/2022

Derrota: la situación de los charrúas no es la mejor, pero eso no quiere decir que son un gran peligro para cada rival que enfrenten. Perú no gana en territorio uruguayo por clasificatorias desde el 2004. Sin embargo, los celestes solo han sacado 11 puntos de 21 posibles en calidad de local. Se podría sacar un empate también.