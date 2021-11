¡Rompiendo las malas rachas! Ricardo Gareca y los hitos que logró con la selección peruana

Con el arribo de Ricardo Gareca a la selección nacional previo a la Copa América del 2015, la selección peruana de fútbol dejó atrás el pesimismo del que mal nos tenía acostumbrado y el hincha se fue olvidando del “jugamos como nunca y perdimos como siempre” . El argentino señaló desde su presentación que él veía potencial en el jugador peruano y así lo ha demostrado todos estos años, ya que no solo confió en el talento del futbolista nacional, sino también lo repotenció y logró construir el equipo peruano más exitoso de los últimos 40 años.

Ante Venezuela, el ‘Tigre’ dejó una huella más del fantástico legado que ya tiene en la Bicolor: borró la mala racha de 24 años sin ganar en territorio llanero. Gracias a los goles de Gianluca Lapadula y Christian Cueva, la Blanquirroja se colocó en el quinto lugar de la tabla de posiciones, situándose en zona de repechaje a cuatro fechas del final de las Eliminatorias Qatar 2022.

Ricardo Gareca | Christian Cueva

Esto fue posible gracias al planteamiento táctico de Gareca para afrontar las dificultades. El exentrenador de Velez se ha caracterizado por devolver la ilusión del equipo en los peores momentos de las competencias, terminando el año a solo cuatro encuentros de volver a un Mundial.

“Le digo a la gente que no pierda la fe, que siga confiando en nosotros. Por lo menos hasta que los números nos permitan. Por ahora, depende de nosotros. Cuando me tocó ganar campeonatos, los obtuve por ganar partidos sobre el final (del proceso) ”, manifestó Gareca en la previa de esta fecha doble de noviembre, con lo que dejó en claro que el primero en tener esperanza era él.

Es por ello que a continuación repasaremos las grandes hazañas que la selección peruana ha conseguido desde el mando de Ricardo Gareca.

La celebración de Gareca tras el 2-1 peruano

Victoria ante Brasil - Copa América Centenario 2016

Perú venció 1-0 a Brasil con gol de Ruidiaz y lo eliminó de la Copa América. Foto: Conmebol.

La selección peruana llegaba a la última fecha del Grupo B con la obligación de ganarle a Brasil para clasificar a los cuartos de final del torneo celebrado en Estados Unidos. El panorama se tornaba difícil debido a que la Blanquirroja no vencía a la Scratch desde hacía 41 años , pero Raúl Ruidiaz sacó toda su picardía para anotar con la mano el único gol del partido. Ese tanto no solo clasificaba a Perú con primero de grupo, sino que también eliminaba al entonces conjunto de Dunga.

Victoria 4-1 ante Paraguay - Eliminatorias Rusia 2018

Perú venció 4-1 a Paraguay en condición de visita. Foto: FPF.

El 2016 fue un buen año para la selección peruana, ya que tras la Copa América Centenario el equipo mejoró su nivel y empezó a remontar en la tabla de posiciones. Ante Paraguay, Perú logró romper dos récords: ganar por primera vez de visita en Asunción (4-1) y romper la mala racha de 12 años sin victorias de visita en eliminatorias . Este encuentro fue el punto de inició para los grandes resultados que vendrían después.

Victoria 2-1 ante Ecuador - Eliminatorias Rusia 2018

Perú venció 2-1 a Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Rusia. Foto: FPF.

La Bicolor llegaba a Quito de gran manera tras vencer 2-1 a Bolivia en Lima y buscaban la hazaña para seguir en la pelea por clasificar a Rusia. El cotejo parecía que terminaba en empate, hasta que los tantos de Edinson Flores (72′) y Paolo Hurtado (75′) le dieron a la hinchada uno de los partidos más memorables de la década pasada. Por si fuera poco, Gareca se convertía en el primer técnico de la Bicolor en lograr un triunfo en Ecuador por las eliminatorias.

Empate con Colombia y clasificación al repechaje - Eliminatorias Rusia 2018

Paolo Guerrero marcó el gol del empate que llevó a la selección peruana al repechaje ante Nueva Zelanda. Foto: Conmebol.

Era la última fecha del camino a Rusia y Perú necesitaba ganar para clasificar directo al Mundial. El partido ante la selección cafetera no fue nada fácil y parecía que se perdía tras el tanto de James Rodríguez, pero en los partidos grandes es donde aparecen los héroes y Paolo Guerrero anotó un golazo de tiro libre que, al final de cuentas, fue vital para llegar al repechaje.

Clasificación al Mundial ante Nueva Zelanda

Perú clasificó a la Copa del Mundo luego de 36 años de ausencia. Foto: FPF.

La Blanquirroja venció 2-0 a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional de Lima y consiguió el cupo 32 para el Mundial de Rusia 2018 . Ricardo Gareca lograba la hazaña peruana más grande desde 1982 y rompía con la mala racha de nueve campeonatos mundiales consecutivos sin clasificarse.

Mundial Rusia 2018

Perú venció a Australia 2-0 en el Mundial de Rusia 2018. Foto: FIFA.

El papel peruano en Rusia no fue el esperado por los hinchas peruanos, pero la emotividad que dejaron esos tres partidos del Grupo C fue una situación incomparable. Si bien se jugó bien ante Dinamarca y Francia, el partido que estará en la memoria de todos los hinchas blanquirrrojos es el 2-0 ante Australia. En ese encuentro, Perú rompía el récord de que no podía ganar un partido en el Mundial desde Argentina 1978. Otra vez, Ricardo Gareca.

Final de Copa América ante Brasil

Perú perdió la final de la Copa América ante Brasil. Foto: Conmebol.

El último gran hito del ‘Tigre’ con la Bicolor fue llevarnos a un final de Copa América tras 44 años de ausencias . Perú perdió 3-1 ante Brasil en el Maracana, pero la pasión con la que se vivió ese domingo no lo borra nadie.

Todas estas han sido grandes emociones que le ha brindado Ricardo Gareca y sus dirigidos al pueblo peruano. Sin duda, el otro año, irán por una más.

