César Farías denunció amenazas y pone en duda su continuidad en la selección boliviana

La selección boliviana se aferra a la esperanza en las Eliminatorias Qatar 2022. Luego de su goleada 3-0 frente a Uruguay por la jornada 14, la Verde alcanzó los 15 puntos y se puso a dos unidades del quinto lugar, repunte que ha revivido las chances de un equipo que, no obstante, podría quedarse sin su entrenador César Farías.

En conferencia de prensa posterior al cotejo, el estratega venezolano reveló que recibió tres amenazas antes del inicio del encuentro. Una de ellas, aseguró, fue por no convocar a un futbolista, cuyo nombre no hizo público.

“Tengo que ser sincero, ahora debo tomarme un tiempo y pensar. Me reuniré con el presidente de la federación y analizaré algunas cosas. Hoy he recibido tres amenazas de distinta índole. Una porque no se convocó a un jugador, otra, dentro del camerino, donde estaban nueve o diez personas invadiéndolo”, refirió el técnico.

“Ya yo he vivido cosas de estas. En Venezuela, me tocó vivir circunstancias políticas y no sé si hoy en día estoy a exponer a mi familia con eso”, agregó el DT. Asimismo, no ocultó su incomodidad por la complicada situación que atraviesa en el país altiplánico.

“Qué difícil se pone Bolivia, uno sufre mucho en momentos como este. A esta edad, no tengo la misma locura que tenía a los 30 o 40. Hoy, no estoy dispuesto a exponer a mi familia. Conversaré con los jugadores, con el presidente Costa, al cual le agradezco porque ha sido solidario”, finalizó Farías.

Bolivia escala puestos en las eliminatorias

Con los tres puntos, fruto de su victoria ante la Celeste, la Verde dejó el penúltimo lugar de la tabla y ahora se sitúa en la octava casilla. Al conjunto boliviano todavía le restan dos choques en su fortín del estadio Hernando Siles de La Paz, donde tratará de sumar seis unidades más y robar algún punto de visita para optar por meterse entre los cinco primeros.