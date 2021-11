Unión Parachique vs. Los Caimanes EN VIVO: ¿a qué hora ver la última fecha de la Copa Perú?

Unión Parachique vs. Los Caimanes EN VIVO. Equipos se enfrentan por la última jornada de la Fase 4 en la Copa Perú Excepcional 2021. El cotejo se disputará en el Estadio San Marcos a partir de la 1.00 p. m. con transmisión a cargo de DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, súmate a la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y el resultado final.

Unión Parachique vs. Los Caimanes: ficha del partido

Partido Unión Parachique vs. Los Caimanes ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 17 de noviembre ¿A qué hora? 1.00 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora se juega Unión Parachique vs. Los Caimanes?

En Perú podrás seguir el duelo Unión Parachique vs. Los Caimanes a partir de la 1.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 1.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Jornada de infarto en San Marcos en este cierre de la Fase 4 de la Copa Perú 2021. Unión Parachique, penúltimo de la tabla de posiciones con apenas cinco puntos, buscará una clasificación milagrosa para el repechaje contra un cuadro de Los Caimanes que jugará con la ventaja de saber el resultado que necesita para asegurar su lugar en la siguiente etapa.

El elenco piurano perdió por goleada contra Unión San Martín en la fecha previa, caída que lo obliga a vencer en este nuevo cruce, aunque también deberá esperar otros marcadores para tentar la chance de meterse entre los cinco mejores.

El Lagarto, por su parte, rescató sobre la hora un empate 1-1 ante el líder Credicoop San Cristóbal. Con este valioso punto, los de Puerto Eten se ubican en la quinta casilla con siete puntos y podrían avanzar hacia la siguiente ronda inclusive con un empate.

Unión Parachique es el equipo más goleado en esta cuarta etapa con 14 tantos en contra, aunque también es uno de los que más convierte (10 conquistas a favor). Los Caimanes, en cambio, son el segundo club menos goleador (cinco goles anotados), aunque también cuenta con la segunda defensa menos batida (siete tantos recibidos).

¿Qué canal transmite Unión Parachique vs. Los Caimanes?

En territorio peruano, la transmisión por TV del Unión Parachique vs. Los Caimanes estará a cargo de la señal de DirecTV Sports, canal que se adjudicó los derechos televisivos de esta etapa de la Copa Perú 2021.

¿Dónde sintonizar Unión Parachique vs. Los Caimanes vía DirecTV Sports?

Si deseas seguir el Unión Parachique vs. Los Caimanes por la señal de DirecTV Sports, debes sintonizar los canales 610 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4K) del operador de TV por satélite DirecTV.

¿Cómo seguir Unión Parachique vs. Los Caimanes ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Unión Parachique vs. Los Caimanes por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicios de streaming que incluye entre su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde se juega Unión Parachique vs. Los Caimanes?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Unión Parachique vs. Los Caimanes, así como el resto de encuentros en esta jornada final de la Copa Perú, será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto deportivo propiedad de la casa de estudios homónima.

Pronóstico de Unión Parachique vs. Los Caimanes

Las previsiones de las principales casas de apuestas para este Unión Parachique vs. Los Caimanes dan como favorito al elenco lambayecano, aunque por muy poco margen. Una victoria del conjunto verde paga entre 2,20 hasta 2,60, mientras que el triunfo de los piuranos oscila entre 2,50 y 2,70. El empate tiene una cuota de entre 3,35 y 3,58.

Tabla de posiciones previo a Unión Parachique vs. Los Caimanes

Antes del cotejo Unión Parachique vs. Los Caimanes, estas son las posiciones de ambos equipos en la tabla. Su ubicación puede variar dependiendo del resultado en el Unión San Martín vs. Estrella Azul, que se jugará en la previa.

Tabla de posiciones previo a la jornada final. Foto: Copa Perú

Programación de la Copa Perú 2021

Además del cruce Unión Parachique vs. Los Caimanes, estos son los tres partidos que se llevarán a cabo este miércoles en el marco de la séptima jornada de la Copa Perú:

Unión San Martín vs. Estrella Azul | 10.30 a. m.

ADT vs. Deportivo Maristas | 3.30 p. m.

Credicoop San Cristóbal vs. Alfonso Ugarte | 6.00 p. m.