AD Tarma vs. Maristas EN VIVO vía DirecTV Sports: transmisión ONLINE de la Copa Perú 2021

AD Tarma vs. Maristas EN VIVO juegan HOY, miércoles 17 de noviembre, en el Estadio San Marcos por la séptima fecha de la Fase 4 de la Copa Perú 2021.El encuentro arrancará a las 3.30 p. m. (horario peruano) y será televisado por la señal de DirecTV Sports.

Puedes seguir este encuentro vía ONLINE GRATIS en La República Deportes, donde encontrarás todos los detalles de este cotejo como las alineaciones confirmadas, incidencias, minuto a minuto y el resumen con las mejores jugadas.

AD Tarma vs. Maristas: ficha del partido

Partido AD Tarma vs. Maristas Fecha Miércoles 17 de noviembre Hora 3.30 p. m. (hora peruana) Canal Directv Sports Estadio Olímpico de la UNMSM

¿A qué hora juegan AD Tarma vs. Maristas?

En territorio peruano, el duelo AD Tarma vs. Maristas se llevará a cabo a partir de las 3.30 p. m. Consulta la guía de horarios para seguirlo desde otros países.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite AD Tarma vs. Maristas?

En territorio peruano, podrás seguir la transmisión televisiva del AD Tarma vs. Maristas a través de la señal de DirecTV Sports, canal que se adjudicó los derechos de esta fase del torneo.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo seguir AD Tarma vs. Maristas ONLINE?

Para que no te pierdas el AD Tarma vs. Maristas por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también dispones de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

