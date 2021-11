¿Qué canal transmite Perú vs. Venezuela EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022?

Perú vs. Venezuela EN VIVO desde la señal de Movistar Deportes y de América Televisión por la decimocuarta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El compromiso empezará a las 4.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora venezolana) y puedes seguir el minuto a minuto en la TRANSMISIÓN ONLINE gratis de La República Deportes, donde encontrarás las formaciones iniciales de los dos equipos, la narración de mejores jugadas y los vídeos de goles en este y otros partidos de hoy.

¿Cómo llega Perú?

Operación triunfo. Perú tiene la necesidad de sumar de a tres en su visita a Venezuela para mantener intactas su chances en las Eliminatorias Qatar 2022 e intentar posicionarse en la zona de clasificación directa.

En un compromiso que históricamente se tornó adverso para los nacionales, la escuadra de Ricardo Gareca buscará conseguir un triunfo en tierras llaneras después de 24 años y, de esta manera, llegar a los 17 puntos en el certamen continental.

Tras consumar una gran goleada ante Bolivia en Lima, con tantos de Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña, el conjunto incaico se ubica en la séptima casilla a falta de cinco jornadas para culminar la competición.

¿Cómo llega Venezuela?

Una selección Vinotinto que mostró pasajes interesante de buen fútbol, no tuvo mucha suerte con los resultados y se mantiene en la última posición del torneo con 7 unidades. En su anterior presentación cayeron en Quito por 1-0 ante Ecuador y pretenden aguarle la fiesta a la Blanquirroja.

Tras el cotejo de la fecha 14, Leonardo González dejará su cargo como técnico interino y diversos medios sostienen que ya existe un arreglo con José Néstor Pékerman .

Para el duelo ante la Bicolor, los locales presentan seis bajas y no podrán contar con el mediocampista José Martínez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Perú vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Perú vs. Venezuela ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 16 de noviembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora venezolana) ¿Donde? Estadio Olímpico UCV ¿En qué canal? Movistar Deportes y América TV (Perú), TLT Play (Venezuela)

¿A qué hora juegan Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022?

En territorio peruano, el encuentro Perú vs. Venezuela se podrá seguir a partir de las 4.00 p. m. (5.00 p. m. según el horario venezolano). Revisa la guía de horarios si deseas ver el cotejo desde otros países de la región.

México: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Perú vs. Venezuela?

Estos son los canales que transmitirán por TV el duelo Perú vs. Venezuela para los países de Sudamérica.

Perú: Movistar Deportes, América TV

Venezuela: TLT Play

Argentina: TV Pública

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: Canais Globo

Ecuador: El Canal del Fútbol 2

Colombia: Caracol Play

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: HEi Música

Uruguay: VTV Plus

España: Movistar+

Italia: Como TV

Reino Unido: FreeSports TV UK.

¿Dónde ver Perú vs. Venezuela EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Perú vs. Venezuela por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que cuenta en su oferta con el canal Movistar Deportes. En caso de que no tengas acceso a ninguna de ellas, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Perú vs. Venezuela: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Venezuela: Wuilker Farinez, Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Daniel Carrillo, Cristian Casseres Jr, Tomás Rincón, Junior Moreno, Jefferson Savarino, Darwin Machís y Eric Ramírez.

¿Dónde se juega el Perú vs. Venezuela?

El escenario escogido para el Perú vs. Venezuela es el Estadio Olímpico de la UCV, recinto que contará con un aforo del 50%.

