Perú vs. Venezuela: alineaciones confirmadas para el partido de las Eliminatorias

La selección peruana ya se encuentra lista para disputar un decisivo cotejo ante Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. Luego del último entrenamiento en tierras llaneras, Ricardo Gareca definió al once que arrancará en Caracas y realizará dos cambios en relación al equipo que goleó a Bolivia.

Alineación confirmada de Perú para enfrentar a Venezuela en Caracas.

El primer cambio será en la línea defensiva. Luis Abram reemplazará al descartado Alexander Calles. El central del New York City de la MLS no logró recuperarse de la lesión muscular que presentó durante el duelo ante los altiplánicos y no viajó con el plantel. La otra modificación obedece a un tema táctico. Yoshimar Yotún volvería al elenco titular tras cumplir su fecha de suspensión e ingresará en lugar Christofer Gonzáles para ganar marca y tener una opción con su pase largo.

En la escuadra de Leo González el panorama no es el mejor, los locales afrontan esta jornada doble con seis ausencias y en su última presentación en Quito perdieron al mediocampista José Martínez. A diferencia del duelo ante Ecuador, el estratega dejará la línea de cinco en el fondo y retomará el 4-4-2 característico.

Perú vs. Venezuela: alineación de la Bicolor

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Perú vs. Venezuela: alineación de la Vinotinto

Wuilker Farinez, Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Daniel Carrillo, Cristian Casseres Jr, Tomás Rincón, Junior Moreno, Jefferson Savarino, Darwin Machís y Eric Ramírez.

¿Dónde se juega el Perú vs. Venezuela?

El escenario escogido para el Perú vs. Venezuela es el Estadio Olímpico de la UCV, recinto que contará con un aforo del 50%.

¿A qué hora juegan Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022?

El duelo Perú vs. Venezuela se llevará a cabo este martes 16 de noviembre desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Perú vs. Venezuela: últimos enfrentamientos

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022