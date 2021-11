Tabárez sobre la dura caída de Uruguay ante Bolivia por 3-0: “No considero irme tirando la toalla”

Un nuevo golpe. La selección uruguaya volvió a perder, esta vez, en su visita a Bolivia por 3-0 en el duelo correspondiente por la decimocuarta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Los altiplánicos volvieron a lucirse en la altura de La Paz y superaron a la Celeste con tantos de Juan Carlos Arce, quien anotó un doblete a los 30 y 79 minutos, y Marcelo Martins, a los 45. Inclusive, la diferencia pudo ser mayor, pero el goleador de las presentes eliminatorias sudamericanas falló un penal.

Los charrúas se complican más en la tabla de posiciones, ya que, después de cinco partidos sin victorias, pasaron a ocupar la sétima plaza con 16 puntos. Óscar Washington Tabárez, director técnico de Uruguay, compareció en rueda de prensa al finalizar el partido y habló de la dura derrota sufrida por su equipo.

“Bueno, no es un momento de hablar mucho. Todos habrán visto lo que pasó. Esperábamos algo distinto. En la medida que pase el tiempo y no se consiga puntos, la situación se hace más difícil (...) no hay otra cosa que mirar hacia adelante”, dijo Tabárez.

Asimismo, el maestro se refirió al complicado calendario que le tocó a sus dirigidos: “Hubo otros momentos difíciles, pero este se da en un momento en que no se ve la reacción. Tuvimos una serie de partidos que marcaron el calendario, todos difíciles. Jugar con Argentina y Brasil de visitantes. Bolivia siempre fue difícil. Me refiero a que esos partidos tuvieron una continuidad, y eran partidos que como en cualquier calendario se pueden perder”.

Además, remarcó la confianza que tiene en su selección, las ausencias para esta fecha doble y lo que deben de hacer para recuperarse: “Yo creo en estos jugadores, hay otros que no han podido estar por diferentes circunstancias y son parte del potencial que tiene el plantel, y bueno, no estoy vaticinando nada, simplemente decir que lo único que queda es mirar para adelante y seguir luchando”.

No obstante, le consultaron sobre si estaba pensando en dejar el cargo para que Uruguay tome otro rumbo en las eliminatorias sudamericanas y el estratega de los charrúas respondió con total firmeza.

“No, yo soy un profesional. Hice un contrato, está redactado todo lo que tengo que hacer y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel, y si se toman se respetará, como se hace siempre. Hay maneras de hacer las cosas. No se quién me puede exigir eso a mí, después del tiempo de trabajo que he hecho acá. No considero irme tirando la toalla, ya lo dije anteriormente, y no quiero hablar más porque voy a decir algo de más y no sería muy conveniente”.

Eliminatorias Qatar 2022 - Tabla de posiciones