José Quiñones lidera ceremonia del Salón de la Fama 2021 de la Federación Panamericana de Pesas

La ceremonia de exaltación al Salón de la Fama 2021 de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas se celebrará el domingo 14 de noviembre de manera online. El presidente de la FPLP, José Quiñones Gonzáles, informó que la segunda edición de gala virtual comenzará a partir de las 4.00 p. m. y será transmitida a través de Zoom, YouTube y Facebook Live.

Dos legendarias figuras del deporte de Trinidad y Tobago, los halteristas Rodney Adolphus Wilkes y Lennox Kilgour, fueron los exaltados, de manera póstuma, en esta ocasión. Representantes de Trinidad y Tobago, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Colombia fueron distinguidos en las categorías de Atletas, Dirigente, Oficial Técnico Internacional y Entrenador.

De acuerdo a información de la Comisión Electoral del Salón de la Fama de la FPLP, estas personalidades fueron nominadas “cumplido el proceso de postulaciones, confirmación de logros, y votaciones internas”

Como dirigente fue seleccionado Andrés Vargas de Puerto Rico; oficial, Iván Román, de Cuba y Doris Marrero de Venezuela, y entrenador, Luis Carlos Arrieta y Jaiber Manjarrez, de Colombia.

El Salón de la Fama FPLP fue inaugurado en 2020 como una de las iniciativas puestas en práctica por la Federación Panamericana de Halterofilia para alentar y reconocer a los deportistas en medio de los negativos efectos de la pandemia mundial.

La familia continental de la halterofilia ha dado la bienvenida a esta idea y confía en el respaldo cada vez mayor de todas las federaciones nacionales de la región en las ediciones por venir.

Es importante destacar que José Carlos Quiñones Gonzales, expresidente del Comité Olímpico Peruano (COP), está libre de sanción y fue absuelto de la acusación de un presunto beneficio a empresarios de transportes durante los Juegos Deportivos Sudamericanos de la Juventud 2013.

El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal absolvió al exdirectivo de la COP. La jueza Lisdey Bueno Flores sostuvo que durante las diligencias se llegó a establecer que no existen indicios razonables para emitir una condena contra Quiñones Gonzales.

Además, se llegó al punto de que las subcontrataciones de las empresas Taxi Perú Ejecutivo y Alica Tours no violaban ninguna ley, pues no estaba prohibida en ninguna de las cláusulas. Por ese motivo no podía calificarse como desventajosas para el Estado.