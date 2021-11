Francia vs. Finlandia EN VIVO: hora y canal de transmisión por las Eliminatorias Qatar 2022

Francia vs. Finlandia se juega este martes 16 de noviembre por la octava jornada del Grupo D de las Eliminatorias Qatar 2022 de la UEFA. El encuentro será en el estadio Olímpico de Helsinki y está pactado para las 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora francesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 3 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Francia vs. Finlandia: previa del partido

Los galos clasificaron la fecha pasada al humillar a Kazajistán por 8-0. Kylian Mbappé fue la gran figura al anotar cuatro goles. Este resultado le permitió a les bleus clasificar de manera directa al Mundial de Qatar 2022 al acumular 15 puntos; asimismo, terminará como líder del grupo.

Por su parte, Finlandia no pierde las esperanzas de asistir al repechaje para pelear por un boleto hacia la próxima Copa del Mundo; para ello deberá ganar ante los dirigidos por Didier Deschamps o empatar y esperar que Ucrania no gane frente a Bosnia y Herzegovina. Un duro reto, ya que nunca han vencido a los franceses.

Francia vs. Finlandia: ficha del partido

Partido Francia vs. Finlandia ¿Cuándo juegan? Martes 16 de noviembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora francesa). ¿Dónde? Estadio Olímpico de Helsinki ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

Francia vs. Finlandia: últimos encuentros

07.09.21 | Eliminatorias Qatar 2022 - Francia vs. Finlandia (2-0)

15.10.13 | Eliminatorias Brasil 2014 - Francia vs. Finlandia (3-0)

07.09.12 | Eliminatorias Brasil 2014 - Finlandia vs. Francia (0-1)

08.09.93 | Eliminatorias Estados Unidos 1994 - Finlandia vs. Francia (0-2)

14.11.92 | Eliminatorias Estados Unidos 1994 - Francia vs. Finlandia (2-1)

28.09.61 | Eliminatorias Chile 1962 - Francia vs. Finlandia (5-1)

25.09.60 | Eliminatorias Chile 1962 - Finlandia vs. Francia (1-2).

Francia vs. Finlandia: cuarteto arbitral y VAR

Partido: Francia vs. Finlandia Rol Marco Guida (Italia) Árbitro central Alessandro Giallatini (Italia) Asistente 1 Fabiano Preti (Italia) Asistente 2 Giovanni Ayroldi (Italia) Cuarto árbitro Paolo Valeri (Italia) VAR

¿En qué estadio se disputará el Francia vs. Finlandia?

El escenario escogido para este compromiso entre Francia vs. Finlandia será en el Olímpico de Helsinki, casa deportiva localizada en Finlandia que cuenta con una capacidad para más de 39.000 espectadores.

