Reinaldo Rueda: “Hay que ser conscientes de que no es suficiente lo que hemos dado”

Colombia empató 0-0 con Paraguay en el partido correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. Con este resultado, la selección cafetera enlaza cinco encuentros consecutivos sin ganar, situación que preocupa a los hinchas colombianos, que esperan la clasificación de su equipo. Ante ello, Reinaldo Rueda analizó el presente de sus dirigidos y fue tajante al referirse al nivel mostrado en las últimas jornadas.

“Hay que ser conscientes de que no es suficiente lo que hemos dado. Debemos exigirnos, brindarnos mejor y tener claridad, hacer un juego más coherente, más fluido, en algunas situaciones pensar más en el equipo y que esto nos brinde la satisfacción de un buen resultado”, expresó Rueda en la conferencia de prensa tras el partido.

Colombia no solo no gana hace varias fechas, sino también no marca, situación que Rueda indica que debe trabajar con su plantel. ”Estamos dolidos con este resultado por lo que se hizo en la cancha, quizás sin la claridad suficiente para la finalización. De eso estábamos hablando ahora en la evaluación con el grupo, nos faltó ese último pase y tener la fortuna de anotar y creo que en la medida en que quizás podamos hacer ese gol en los primeros minutos podremos ver un mejor juego”, expresó.

Colombia y Paraguay igualaron 0-0. Foto: EFE.

Finalmente, el estratega de 64 años espera que los resultados lo acompañen en la siguiente fecha FIFA, en la que enfrentará a la selección peruana en condición de local. ”Va a ser determinante retomar la confianza, la convicción de lo que se hace y lograr descifrar esos partidos que nos permitan la oportunidad de sumar”, dijo el exseleccionador de Ecuador, Honduras y Chile.

