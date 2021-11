¡No es su año! Gareth Bale se vuelve a lesionar

Gareth Bale se ha vuelto a lesionar. Así lo han confirmado los médicos de la Federación de Gales, en la previa del partido ante Bélgica por las Eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 de este martes 16 de noviembre.

A pesar de que el delantero logró disputar como titular el encuentro contra Bielorrusia, fue sustituido en el segundo tiempo debido a una molestia en el gemelo, músculo ubicado en la pantorrilla. Su cambio lo puso en duda casi de inmediato para el duelo con la escuadra belga, ante la cual Gales se jugará su pase a la zona de repechaje.

Antes de viajar a su país natal para participar de la fecha eliminatoria, el galés fue descartado para el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano por la décimo tercera fecha de LaLiga Santander. Al respecto, el técnico merengue Carlo Ancelotti dijo que Bale había entrenado, pero que no formaría parte del once titular. “Ha entrenado también hoy. Sin embargo, no va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos. Lo importante es que está bien”, señaló el italiano.

Pese al previo aviso de Ancelotti, el entrenador de Gales Robert Page no descartó incluir a Bale en la selección. “El plan es que él esté durante una mitad ante Bielorrusia y luego, quizás, tener un impacto en el segundo encuentro con Bélgica”, sostuvo, por lo que aún existe una posibilidad de que el futbolista aparezca brevemente en la última fecha de las Eliminatorias europeas.

Duda ante el Granada

Gareth Bale ha estado de baja en el Real Madrid por un periodo de dos meses, luego de que se lesionara el pasado 28 de agosto en un duelo ante el Betis. El galés se ha perdido 13 encuentros con el club blanco, y es probable que no esté presente en el duelo ante el Granada de este domingo 21 de noviembre.