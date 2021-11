El ‘Papu’ Gómez es baja en Argentina y se pierde el duelo contra Brasil

Una baja de último minuto. El argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez no jugará en el choque de este martes 16 entre Argentina vs. Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El jugador del Sevilla FC no podrá estar en el superclásico sudamericano y se une a la lista de ausentes junto al crack brasileño Neymar.

La AFA (Asociación del Fútbol Argenitino), mediante un comunicado, afirmó que el centrocampista del Sevilla está lesionado en la rodilla y que será baja ante la ‘canarinha’.

“El futbolista Alejandro Gómez sufrió un traumatismo de rodilla izquierda en el partido con Uruguay y, a pesar de haber entrenado estos días, no se encuentra apto para disputar el partido de mañana. Se quedó en Buenos Aires aguardando el regreso de la delegación”, relata la AFA en un comunicado.

Gómez, que semanas atrás estuvo lesionado por una pubalgia, había disputado poco más de media hora ante la Celeste, reemplazando a Lautaro Martínez. Lo había hecho en buen nivel. Pero según consigna el parte médico de la Selección, no viajó al no estar al cien por ciento desde lo físico, a pesar de haber formado parte de los entrenamientos en los días posteriores al partido con los uruguayos.

Una baja sensible para Argentina. Si bien el ‘Papu’ es suplente, suele ser el primer recambio de Scaloni en cada encuentro, ya que aporta frescura y le da un toque revulsivo al equipo albiceleste en ofensiva.

El ‘Papu’ y su mensaje en redes sociales

“Lamentablemente no pude acompañar a la delegación a San Juan por un problema en mi rodilla. Gracias por los mensajes de cariño, y hoy toca apoyar y alentar a mis compañeros desde afuera para el partido contra Brasil. Vamos”, precisó en una historia que subió a su Instagram.

Brasil vs. Argentina

El cotejo entre ambas selecciones está programado para el martes 16 de noviembre a las 6.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. Argentinos y brasileños se encuentran luego de los incidentes sucedidos en San Pablo en la fecha seis del proceso clasificatorio.