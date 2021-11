Las revelaciones de la mamá de Di María: “Yo le decía que tenía que irse de la selección”

Las revanchas del fútbol. La historia de Ángel Di María con la selección argentina dio un giro inesperado en los últimos años. Tras ser considerado como uno de los responsables de los constantes fracasos de la Albiceleste, hoy su presente es diferente y se espera que vaya desde del inicio ante Brasil por la Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, desde el entorno familiar del ‘Fideo’ no estaban de acuerdo con que el futbolista del PSG siga vistiendo la camiseta de su país.

“Yo le decía a Ángel que tenía que irse de la selección porque era muy feo verlo sufrir y nos hacía mal. Lloré mucho cuando lo criticaban, pero él nunca se enteró. Si se quedó fue porque una vez me dijo ‘mami, me voy a quedar porque vos me enseñaste que nunca hay que bajar los brazos´”, manifestó la madre del jugador en diálogo con el programa Super Deportivo de Radio Villa Trinidad.

Angel Di Maria

Para Diana Carreño no era justo que a su hijo lo tratasen de esa manera, pero recuerda que siempre lo alentaba. “Yo siempre le decía que nunca tenía que bajar los brazos. Es el mensaje que teníamos que darle y darles a todos los niños que sueñan triunfar. Para nosotros fue muy doloroso escuchar todas las cosas que escuchamos sobre él. Ahora se dio vuelta todo y los que lo criticaban ahora están hablando a boca llena ”, añadió.

Pese a los cuestionamientos en torno a su convocatoria, el extremo de 33 años se volvió un indiscutible en el elenco de Lionel Scaloni luego de su gran actuación en la Copa América. El deportista marcó el gol que le dio el título a los gauchos y se convirtió en uno de los más ovacionados por la hinchada.

“Lo que estoy viviendo no se puede expresar con palabras. Ángel está logrando lo que quería: el reconocimiento de todos”, puntualizó su progenitora.

A pocas horas de disputarse el duelo ante el Scratch por la decimocuarta jornada del certamen continental, el atacante formaría parte del once inicial después del golazo que marcó ante Uruguay en Montevideo.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Brasil?

En suelo argentina y brasileño, la transmisión del clásico Argentina vs. Brasil irá desde las 8.30 p. m. (6.30 p. m. en el horario peruano). El compromiso tendrá como sede el estadio San Juan del Bicentenario y podría definir la clasificación de la Albiceleste a la próxima cita mundialista.

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022