Formador del ‘Dibu’ Martínez: Cada vez que se pone la camiseta Argentina se motiva

Emiliano ‘Dibu’ Martínez se ha vuelto un indiscutible del seleccionado argentino. Desde su aparición, el guardameta que milita en el Aston Villa de la Premier League se adueñó del arco Albiceleste para transmitir la seguridad que el conjunto ‘gaucho’ necesitaba de cara al tramo final de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El ‘Dibu’ es una pieza clave e inamovible en el equipo de Lionel Scaloni y así lo hace saber uno los formadores del arquero en las inferiores de Independiente. “Está en un momento ideal, tiene la edad justa, partidos importantes en Inglaterra, la gran cantidad de partidos que jugó, eso da experiencia, y esa experiencia nos da tranquilidad y placer de ver un arquero argentino que nos da tranquilidad a todos”, dijo Miguel Ángel Santoro.

Asimismo, Santoro reveló una frase que el mismísimo ‘Dibu’ Martínez le dijo en alusión a lo que significa defender los colores de la selección Argentina. “Él está viviendo un momento muy feliz. ¿Sabes qué me dijo? ‘Cuando vengo al país y me pongo la camiseta de Argentina me motiva’”, contó ‘Pepé’ en una entrevista con Resumen Deportivo.

Emiliano Martínez lleva cinco partidos consecutivos sin recibir goles por Eliminatorias Qatar 2022. Foto: ESPN

Selección Argentina: previa del partido ante Brasil por eliminatorias

La absurda suspensión después de siete minutos de acción en el último choque entre ambos equipos agrega más sabor a este partido eliminatorio para la Copa del Mundo mientras 25.000 aficionados se preparan para ver el superclásico de las américas en San Juan.

Argentina, actual campeón de la Copa América, puede asegurarse un lugar en el Mundial de Qatar 2022 con una victoria y si otros resultados le favorecen, pero parece que tendrá que hacerlo sin el lesionado Lionel Messi.

Con una racha invicta de 26 encuentros, la Albiceleste no ha visto a su defensa ser vulnerada en los últimos cinco choques eliminatorios para la Copa del Mundo.

Al ser el último equipo que venció a Argentina (julio de 2019), Brasil se convirtió en el primer conjunto de la Conmebol en clasificarse para el mundial (ganados 11, empatados 1), aún con seis partidos que disputar.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Brasil?

En suelo argentina y brasileño, la transmisión del clásico Argentina vs. Brasil irá desde las 8.30 p. m. (6.30 p. m. en el horario peruano).