Perú vs. Venezuela TRANSMISIÓN EN VIVO vía América TV GO: mira aquí el partido por las Eliminatorias Qatar 2022

El futbolista recibició su primera convocatoria a la selección mayor, anteriormente participó con la Bicolor en la sub-20.

"Estaba saliendo de Matute después de entrenar. Apenas salí de la puerta, recibí la llamada de Eddy Linares (de la FPF), me dijo que tenía que pasar unas pruebas, el hisopado correspondiente, porque había una posibilidad de que pueda ser convocado. Me di la vuelta y me fui a la Videna para sacarme el hisopado y me puse muy contento, feliz. La felicidad es enorme", relató el portero de Alianza Lima a FPF Play.