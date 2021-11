EN VIVO U. de Chile vs O’Higgins vía TNT Sports: ¿cómo ver el duelo por el Campeonato Nacional?

HOY U. de Chile vs. O’Higgins EN VIVO se miden por la fecha 32 del Campeonato Nacional de Chile. El encuentro será en el Estadio Elías Figueroa y está pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p.m. (hora chilena). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de TNT Sports. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE por medio de La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

U. de Chile vs O’Higgins: ficha del partido

Partido U. de Chile vs O’Higgins ¿Cuándo juegan? Lunes 15 de noviembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p.m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Elías Figueroa ¿En qué canal? TNT Sports

¿A qué hora juegan U. de Chile vs. O’Higgins EN VIVO?

La transmisión del U. de Chile vs O’Higgins EN VIVO empezará a partir de las 6.00 p. m. (Perú) y 8.00 p.m. (Chile). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 6.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

U. de Chile vs. O’Higgins: previa

El equipo de los azules pasa una difícil campaña en el Campeonato Nacional, ya que hace 10 choques que no conocen de victorias (siete derrotas y tres empates). A la fecha se ubican en el casillero 15, con 34 puntos, en zona de promoción. Su última contienda fue el clásico universitario ante la Universidad Católica, el cual perdieron por la mínima diferencia.

Un situación casi similar atraviesa su rival O’Higgins que marcha en el puesto 11, con 36 unidades; es decir, solo sacan una ventaja de dos puntos a la U. de Chile. A diferencia de su rival, los locales vienen de empatar de local ante el Ñublense.

¿Dónde ver U. de Chile vs. O’Higgins EN VIVO?

El cotejo entre U. de Chile vs. O’Higgins EN VIVO será transmitido EN VIVO por la señal de TNT Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es TNT Sports?

Podrás seguir el compromiso EN VIVO entre las selecciones de Chile y Paraguay por la señal de TNT Sports. Revisa aquí la lista de canales y operadores de cable.

¿Cómo seguir U. de Chile vs. O’Higgins ONLINE?

Para que no te pierdas el juego U. de Chile vs O’Higgins por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT Sports, servicio de streaming donde podrás ver todos los duelos que son televisados por la cadena mencionada. En caso de que no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

U. de Chile vs. O’Higgins: posible alineación

U. de Chile: Fernando de Paul, Augusto Barrios, Osvaldo González, Ramón Arias, Diego Carrasco, Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza, Mario Sandoval, Marcelo Cañete; Junior Fernades y Joaquín Larrivey.

O’Higgins: Nelson Espinoza, Alejandro Márquez, Brian Torrealba, Matías Cahais, Antonio Díaz, Santiago Romero, Felipe Seymour, Matías Meneses, Ramón Fernández, Francisco Arancibia y Marcelo Larrondo.

¿Dónde juegan U. Chile vs. O’Higgins?

El compromiso entre U. Chile vs. O’Higgins se disputará en el Estadio Elías Figueroa, ciudad de Valparaíso.