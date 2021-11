Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO: ver partido Colombia vs. Paraguay por Gol Caracol TV

Colombia vs. Paraguay EN VIVO se verán las caras este martes 16 de noviembre por la jornada 14, la última del año, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El encuentro entre cafeteros y la escuadra albirroja está programado para disputarse a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla). Colombia viene de caer por la mínima diferencia ante el Scratch, que acaba de asegurar el primer cupo rumbo al mundial, mientras el once de Paraguay viene de caer por segunda ocasión en los últimos meses frente a Chile y buscará un resultado que no lo aleje de la meta.

El cojeto será transmitido en exclusiva a través de Caracol TV en territorio colombiano y Tigo Sports en zona guaraní. En la presente nota entérate de todos los detalles del encuentro: canales de transmisión, alineaciones, horarios, y más. Además, recuerda que puedes seguir el compromiso a través de La República Deportes que te llevará las incidencias del compromiso, alienaciones confirmadas, mejores jugadas y goles del partido.

¿Cuándo juega Colombia vs. Paraguay?

Colombia vs. Paraguay se medirán este martes 16 de noviembre por la jornada 14 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay?

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Colombia vs. Paraguay?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV 2

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Uruguay: VTV Plus.

¿Cómo ver Colombia vs. Paraguay por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Colombia vs. Paraguay por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar para ver el duelo por Movistar Plus. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Quién será el árbitro del partido Colombia vs. Paraguay?

Principal: Facundo Tello

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Darío Herrera.

¿Cómo le fue a Colombia en sus últimos partidos de eliminatorias?

En su último encuentro, Colombia no pudo frente a Brasil, que firmó su boleto al Mundial de Qatar 2022 al vencer a los cafeteros por la mínima diferencia el pasado jueves 11 de noviembre en Sao Paulo, convirtiéndose en la cuarta selección clasificada tras los anfitriones, Alemania y Dinamarca. Con dicho resultado Colombia cayó al quinto puesto (16 puntos), el de repechaje con una selección de otra confederación.

Recordemos que la escuadra cafetera viene de una fecha triple en donde el tiempo no le dio más que para sumar de a uno frente a Uruguay, Ecuador y Brasil en el mes de octubre, motivo por el cual su posición fue decayendo tras una suma de puntos más amplia por parte de selecciones como Chile, por ejemplo.

¿Cómo le fue a Paraguay en sus últimos partidos de eliminatorias?

La escuadra guaraní llega con la motivación de sumar tres puntos para salir de los últimos lugares de la tabla, situación que los complica para el sueño de Qatar 2022. Recordemos que Paraguay cayó derrotado de local ante Chile por la mínima diferencia en su último duelo por las Eliminatorias Qatar 2022. Al final de la fecha 13, la albirroja quedó ubicada en la octava casilla con solo 12 unidades.

Adicionalmente, viene de dos derrotas consecutivas en la fecha triple de octubre frente a Bolivia y a Chile, historial que sumado al único punto que le quitó a Argentina, lo colocan en una difícil situación.

¿Dónde se jugará el partido Colombia vs. Paraguay?

El duelo por las Eliminatorias Sudamericanas entre guaranís y cafeteros está pactado para desarrollarse en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.