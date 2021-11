Periodista llanero: “Venezuela debería estar entre una línea de 11 y 12 puntos”

Este martes 16 de noviembre se llevará a cabo el duelo entre Perú vs. Venezuela por la jornada 14 de las Eliminatorias Qatar 2022, partido que tiene a ambas selecciones con diferentes aspiraciones. Mientras que la Blanquirroja busca meterse en el repechaje, la Vinotinto aspirará a salir del fondo de la tabla, donde tiene siete unidades. No hay duda alguna de que no ha sido un buen proceso clasificatorio para los llaneros.

De los 13 partidos disputados, la Vinotinto solo tiene dos triunfos, un empate y diez derrotas (las últimas dos de manera consecutiva) . Sin embargo, los resultados no son un reflejo de lo mostrado en cancha, pues los dirigidos por Leo Gonzáles han podido empatar o hasta ganar encuentros que terminaron perdiendo. Idea que ha sido compartida por el periodista venezolano de la cadena DirecTV Sports, Fernando Petrocelli.

“ El otro día hicimos el mismo ejercicio (de analizar tabla de posiciones) e hicimos una encuesta de cuántos puntos merecería Venezuela: ¿los mismos de ahora, 10, 12 o más de 13? Yo creo que Venezuela debería estar entre una línea de 11 y 12 puntos. Hay partidos que merecieron ganar y no se dio o, por ejemplo, el jueves (ante Ecuador), no mereció perder en el Atahualpa de Quito ”, empezó declarando el comunicador en Después de Todo.

“Si bien nos generaron tres ocasiones de gol, no es que Ecuador nos haya pasado por encima. El partido con Uruguay, en Venezuela, pudimos tranquilamente haberlo ganado. Contra Brasil allá y acá, nos empatan por una tontería... Hay muchos temas extradeportivos también, creo que es la peor eliminatorias de Venezuela desde Francia 98, pero pensé que a esta altura el equipo iba a estar compitiendo”, añadió.

¿Cuándo juegan Perú vs. Venezuela?

El encuentro entre Perú vs. Venezuela EN VIVO se llevará a cabo este martes 16 de noviembre desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de la UCV. Podrás seguir la transmisión de este cotejo en la web de La República Deportes.