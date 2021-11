Lakers vs. Bulls EN VIVO: cómo y dónde ver duelo por la NBA 2021

Lakers vs. Bulls EN VIVO ONLINE GRATIS por la NBA 2021-22 este lunes 15 de noviembre. La transmisión por internet podrás seguirla por el canal de NBA TV a partir de las 10.30 p. m. (hora de Perú) desde el Staples Center. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de baloncesto en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Lakers vs. Bulls EN VIVO GRATIS gracias a la señal de NBA TV. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Lakers y Bulls, incidencias y más.

Los Chicago Bulls, comandados por Billy Donovan, ocupan hasta el momento el tercer puesto de su conferencia con nueve victorias y cuatro derrotas.

En su más reciente partido, los Bulls acumularon su novena victoria en la temporada al derrotar a los Clippers por un marcador de 100-90.

Los Angeles Lakers, por su parte, han tenido un complicado inicio de temporada entre tantas lesiones. Los Lakers ganaron 114-106 en su último encuentro contra los San Antonio Spurs, por lo que se posicionan séptimos en la Conferencia Oeste (8 ganados y 6 derrotas).

Lakers vs. Bulls EN VIVO: ficha del partido

Partido Lakers vs. Bulls ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 15 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Staples Center ¿A qué hora? 10.30 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? NBA League Pass

¿A qué hora juegan Lakers vs. Bulls EN VIVO?

Perú: 10.30 p. m.

Argentina: 12.30 a. m. (medianoche)

México: 9.30 p. m.

Uruguay: 12.30 a. m. (medianoche)

Brasil: 12.30 a. m. (medianoche)

Paraguay: 11.30 p. m.

Bolivia: 11.30 p. m.

Venezuela: 11.30 p. m.

Colombia: 10.30 p. m.

Ecuador: 10.30 p. m.

Chile: 12.30 a. m. (medianoche)

España: 4.30 a. m. (jueves 10)

Alemania: 4.30 a. m. (jueves 10)

Italia: 4.30 a. m. (jueves 10).

¿Dónde ver Lakers vs. Bulls EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del Lakers vs. Bulls, puedes ingresar al portal de NBA League Pass y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.