Lionel Scaloni sobre la selección peruana: “Francia fue campeona del mundo y solo le ganó 1-0″

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, sabe que Brasil será un duro rival a vencer en esta fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien la tabla de posiciones muestra que el nivel de ambos equipos es superior al de las demás escuadras sudamericanas, el estratega de 43 años resaltó el papel de las selecciones de la región cuando disputan la Copa del Mundo, por lo que mencionó a la Blanquirroja.

“ Nuestra selección se puede medir con Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú . No creo que sean inferiores. No tengo ninguna duda. Es verdad que las selecciones sudamericanas no han llegado a instancias finales, pero siempre llegan a cuartos o a semis y le ponen las cosas muy difíciles a los europeos”, indicó en conferencia de prensa el técnico argentino.

Asimismo, Scaloni mencionó el partido de la selección peruana ante la escuadra francesa en el Mundial de Rusia 2018. “Siempre pongo el ejemplo de que Francia fue campeona del mundo y solo le ganó 1-0 a Perú en la fase de grupos. Fue ahí (con lo justo). Es por ello que medida son todas aquellas selecciones con la que nosotros jugamos”, finalizó.

Argentina vs. Brasil

El cotejo entre ambas selecciones está programado para el martes 16 de noviembre a las 6.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. Argentinos y brasileños se encuentran luego de los incidentes sucedidos en San Pablo en la fecha seis del proceso clasificatorio.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022