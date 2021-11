Eliminatorias Qatar 2022: tabla de posiciones y programación de la fecha 8 del clasificatorio Concacaf

Los enfrentamientos de la fecha 8 de las Eliminatorias Concacaf Qatar 2022 se darán desde este martes 16 de noviembre. La jornada presentará cotejos atractivos como Canadá vs. México, Jamaica vs. Estados Unidos y Costa Rica vs. Honduras.

¿Cuál es el fixture de la fecha 8 de Eliminatorias Concacaf Qatar 2022?

La próxima jornada se jugará desde este martes 16 de noviembre, en el cual se podrán ver los siguientes duelos por las eliminatorias Concacaf.

Jamaica vs. Estados Unidos (Independence Park-Kingston)

Canadá vs. México (Commonwealth Stadium-Edmonton)

Panamá vs. El Salvador (Estadio Rommel Fernández-Ciudad de Panamá)

Costa Rica vs. Honduras (Estadio Nacional de Costa Rica-San José)

Eliminatorias Concacaf Qatar 2022: horarios de la fecha 18

Jamaica vs. Estados Unidos: 5.00 p. m. (hora peruana)

Costa Rica vs. Honduras: 8.05 p. m. (hora peruana)

Canadá vs. México: 9.05 p. m. (hora peruana)

Panamá vs. El Salvador: 8.05 p. m. (hora peruana)

¿En qué canales ver los duelos por la fecha 8 de Eliminatorias Concacaf Qatar 2022?

Jamaica vs. Estados Unidos: Star+

Costa Rica vs. Honduras: Star+

Panamá vs. El Salvador: Star+

Canadá vs. México: Star+

Eliminatorias Concacaf Qatar 2022: tabla de posiciones